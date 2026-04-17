В Алтайском крае осужденные выполнили работы на 641 млн рублей

Объем произведенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) Алтайского края товаров, выполненных работ и оказанных услуг в 2025 году составил более 641 млн руб. К труду было привлечено 2,6 тыс. осужденных, рассказали в правительстве региона.

В исправительных учреждениях региона действуют швейные цеха, площадки металло- и деревообработки, налажен выпуск стройматериалов, изделий из металла, сельхозпродукции, говорится в сообщении краевого правительства.

Производственная деятельность учреждений УИС направлена на ресоциализацию осужденных, получение ими профобразования, восстановление и закрепление трудовых навыков, необходимых для адаптации в обществе после освобождения.

