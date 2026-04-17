В Ярославской области платные парковки сделают бесплатными по ночам

В Ярославской области принято решение сделать бесплатными платные парковки в ночное время (с 22:00 до 8:00) в период с воскресенья по четверг. Плата будет взиматься только за парковку в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, сообщил губернатор Михаил Евраев во время отчета в областной думе.

«Парковки делаем для наведения порядка. Ночью у нас в центре, за исключением пиковых дней — пятницы, субботы, относительно мало машин. Поэтому мы корректируем парковочное пространство. Сейчас это решение оперативно реализуем»,— сказал Михаил Евраев.

Точную дату нововведения губернатор не назвал.

Алла Чижова