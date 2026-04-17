Альфа-Банк станет титульным партнером РПЛ со следующего сезона

Со следующего сезона Альфа-Банк станет новым титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба турнира. Соглашение рассчитано на четыре года.

Чемпионат страны получит название «Альфа-Банк Российская премьер-лига». По данным портала «Чемпионат», сумма контракта оценивается примерно в 1 млрд руб. в год.

«Уверен, что наше долгосрочное стратегическое партнерство придаст дополнительный импульс не только развитию самого турнира, но и всей футбольной культуре нашей страны»,— заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев. Президент лиги Александр Алаев отметил, что «сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат — зрелищнее за счет ярких совместных активаций».

Сейчас титульным спонсором лиги является платежная система «Мир». Соглашение было подписано в 2022 году. Источники сообщали, что контракт приносит РПЛ около 800 млн руб. ежегодно.

В РПЛ выступают 16 клубов. Действующим чемпионом страны является «Краснодар». В текущем сезоне команда также возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка по итогам 24 туров.

Таисия Орлова