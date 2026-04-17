Проекты ММК признаны лучшими ИТ-решениями для металлургической отрасли

Магнитогорский металлургический комбинат стал двукратным лауреатом конкурса «Лучшие ИТ-решения для металлургической отрасли». Торжественное награждение победителей состоялось в рамках VI Международного форума по цифровизации и IT в металлургической отрасли Smart Mining & Metals, который прошел на площадке санатория ММК «Юбилейный».

Первой наградой ММК отмечен в специальной номинации «Повышение эффективности коксохимического производства». Проект-победитель, реализованный совместно с АО «КОНСОМ СКС» на коксовых батареях №3, №7 и №8, представляет собой систему автоматического контроля температуры кокса после мокрого тушения. Благодаря внедрению частотно-регулируемого привода насосов, стабилизации водяного столба и тепловизионного мониторинга, команде ММК удалось достичь стабильной остаточной влажности кокса не более 4% и температуры после тушения не выше 200°C. Результатом стало повышение качества кокса, снижение эксплуатационных затрат и увеличение ресурса оборудования.

«Эта награда — признание труда всей нашей команды. Мы гордимся тем, что смогли не просто внедрить современную систему контроля, а реально повлиять на качество продукта, от которого зависит эффективность работы доменного цеха. Стабильная влажность и температура кокса — это тысячи тонн качественного чугуна и экономия ресурсов. Для нас важно, что эксперты отрасли высоко оценили именно практический результат», — подчеркнула начальник управления сменного оборудования ПАО «ММК» Татьяна Буянкина, получившая награду.

Вторую победу ММК одержал в номинации «Лучшее решение в области корпоративных процессов и сервисов» в категории «Эффективность» с проектом «Электронный склад WMS». Награду вручили главному специалисту по информационным технологиям комбината Вадиму Феоктистову.

Проект представляет собой комплексную автоматизацию складских операций на базе российской платформы EME.WMS, включая управление материальными потоками, работой персонала, погрузочно-разгрузочной техникой и маркировкой товаров.

Пилотной площадкой выступил участок оборудования №1 Управления подготовки производства (УПП). В зону автоматизации попали 14 складов с номенклатурой из более чем 100 тыс. наименований. В ближайшей перспективе успешный опыт планируется распространить на другие подразделения УПП ММК.

«Для нас эта победа — доказательство того, что российские ИТ-решения способны справиться с самыми сложными задачами складской логистики. Мы автоматизировали огромную территорию — более 25 тыс. кв. м — и теперь видим, как прозрачность учета и скорость обработки грузов напрямую влияют на производственные ритмы комбината», — прокомментировала руководитель группы управления корпоративными проектами, старший менеджер в промышленности ООО «ММК-Информсервис» Валентина Орешкова.

Сегодня цифровизация является одним из ключевых бизнес-приоритетов ММК. Реализованные проекты, вошедшие в число лучших на конкурсе «Лучшие ИТ-решения для металлургической отрасли, подтверждают, что российские ИТ-решения способны не только замещать зарубежные аналоги, но и обеспечивать реальный экономический эффект, повышая эффективность производства и качество продукции.

