Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hongqi Фото: Hongqi

Российское представительство марки Hongqi подтвердило, что люксовый седан Hongqi Guoya должен выйти на рынок РФ уже совсем скоро, во втором квартале нынешнего года. Этот огромный и вместе с тем элегантный автомобиль я еще прошлой осенью видел на складской парковке одного из дилерских центров марки. В начале нынешнего года бренд объявил, что модель прошла в России сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства, так называемое ОТТС.

Цену Hongqi Guoya обещают объявить ближе к началу продаж. И это, на самом деле, интрига. Потому что из официально представленных сегодня на нашем рынке машин подобного класса в конкурентах только Aurus, который стоит как половина годового бюджета какого-нибудь райцентра. Все остальное — это ввезенные по параллельному импорту европейские лимузины в комплектации «что было» и с загадочным сервисным обслуживанием. Так что если на Guoya будет назначена адекватная цена, то скоро мы на Тверской увидим не только несметное количество бизнес-седанов Hongqi H5, но и флагманскую модель.

Hongqi Guoya разработан специально для топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев бизнеса и государственных деятелей. Название его не имеет отношения к испанскому живописцу Франсиско Гойе, это на самом деле два иероглифа, которые обозначают «нацию» и «изящество».

Длина автомобиля — почти 5,5 м, то есть почти как Rolls-Royce Phantom. В Китае Hongqi Guoya оснащается 3-литровым двигателем V6 c двойным турбонаддувом мощностью 380 л. с. Есть версия и помощнее — с 4-литровым 490-сильным V8. Тяга передается на все колеса через 8-ступенчатый автомат. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Внутри все выполнено в контексте восточных представлений о роскоши, но материалы привычные: редкие сорта натурального дерева и кожа напа тонкой выделки. Как все это выглядит вживую, мы с вами увидим уже совсем скоро.

Дмитрий Гронский