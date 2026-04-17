Мечеть Ар-Рахим в Уфе могут частично открыть уже в этом году

Строители рассматривают возможность открыть часть помещений уфимской мечети Ар-Рахим, сообщают в главном управлении архитектуры Уфы. На сегодня идет остекление фасадов и облицовка мрамором. После планируется внутренняя отделка.

В главархитектуре отмечают, что бюджетные средства для завершения строительства мечети не используются.

Мечеть Ар-Рахим начали возводить в 2006 году, но работы время от времени приостанавливались из-за проблем с финансированием. В ноябре о намерении принять участие в открытии храма заявил шейх Бахрейна.

