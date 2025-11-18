Шейх Бахрейна намерен участвовать в церемонии открытия мечети Ар-Рахим в Уфе

Шейх, президент Высшего совета по делам ислама королевства Бахрейн Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халиф высказал главе Башкирии Радию Хабирову пожелание принять участие в открытии мечети Ар-Рахим. Об этом гость, прибывший в Уфу для участия в международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма — общая судьба», сообщил руководителю республики на сегодняшней встрече.

Как сообщила пресс-служба главы Башкирии, Радий Хабиров рассказал шейху о строительстве мечети Ар-Рахим:

«У нас большая мечеть строится. В 2015 году стройка была остановлена. И с помощью Всевышнего нам удалось начать строительство нашей мечети». Глава республики подчеркнул, что «предстоит еще много работы, но мы, самое главное, начали». В 2026 году, высказал надежду господин Хабиров, «мы зайдем внутрь и будем делать внутреннее убранство».

«Когда откроется мечеть, не забудьте нас, пожалуйста, пригласить. Мы с удовольствием будем участвовать»,— сказал шейх.

Мечеть Ар-Рахим начали возводить в 2006 году, но работы время от времени приостанавливались из-за проблем с финансированием.

Майя Иванова