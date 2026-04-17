В нарушении, повлекшем сход поезда в Ульяновской области, обвинили инженера РЖД

Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета России инженеру ОАО «РЖД» предъявлено обвинение в нарушении, которое привело к сходу с рельсов вагонов поезда Москва — Челябинск у станции Бряндино в Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщило ЦМСУТ СКР.

По данным следствия, инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» 27 марта при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-й км, инженер, выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный более детальный контроль. В результате 3 апреля 2026 года на 953-м км перегона ст. Путевой — станция Бряндино Куйбышевской железной дороги при следовании пассажирского поезда № 302 сообщением Москва — Челябинск сошли с рельсов и опрокинулись восемь вагонов по причине излома рельса из-за наличия дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы.

Инженеру предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Вследствие неосторожных действий обвиняемого более чем 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО «РЖД». Размер ущерба устанавливается.

Следствие отмечает, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сергей Титов, Ульяновск