Голикова сообщила о росте заболеваемости россиян в 2025 году

Общая заболеваемость россиян в 2025 году выросла на 3% по сравнению с предшествующим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава. По ее словам, показатель первичной заболеваемости увеличился на 0,3%.

Госпожа Голикова отметила, что заболеваемость выросла «практически по всем классам». Рост частично связан с улучшением выявляемости заболеваний, пояснила вице-премьер. По ее словам, это связано с повышением доступности медпомощи, улучшением инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения.

Татьяна Голикова обратила внимание на сохраняющуюся потребность во врачах, несмотря на прирост их числа на 7,8 тыс. человек в 2025 году. В своем выступлении она также выделила повышение доступности высокотехнологичной медпомощи, которую в прошлом году получили более 1,7 млн человек, — на 11% больше, чем годом ранее.

«До 2030 года должно быть зарегистрировано 94 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.— “Ъ”), производимых на территории России, и 8 новых радиофармпрепаратов»,— добавила вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

В обращении к участникам заседания президент Владимир Путин заявил, что показатель младенческой смертности в России в 2025 году снизился до абсолютного минимума в истории страны. Глава государства отметил повышение доступности высокотехнологичной медпомощи и модернизацию медучреждений.