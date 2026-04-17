Житель города-спутника ЗАЭС ранен при ударе дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар. Пострадал местный житель. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

Удар БПЛА пришелся по СНТ «Энтузиаст». Мужчина получил ранение в ногу и сам добрался до медико-санитарной части. Также при атаке поврежден его автомобиль.

За последнюю неделю Энергодар атаковали уже несколько раз. В городе отключалось электричество. Дважды за неделю без электричества находилась и Запорожская АЭС. Блэкаут, произошедший вечером 16 апреля, представители станции объяснили кратковременной потерей питания и срабатыванием автоматики.