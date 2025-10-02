Флот окрыляется

Нижегородский «Водолет» за пять лет рассчитывает стать оператором скоростных пассажирских речных перевозок сразу в нескольких российских регионах. Для начала компания планирует обслуживать акваторию Верхней Волги в Ярославской и Тверской областях, а со временем договориться о финансировании с Волгоградом и Астраханью, сообщил гендиректор оператора Никита Итальянцев. Параллельно «Водолет» договаривается о субсидиях с Саратовской областью, оператора уже поддерживают Удмуртия и Пермский край. Однако для развития маршрутной сети компании пока не хватает флота, а господдержка может быть эффективнее с переходом на брутто-контракты, полагают эксперты.

В 2026 году «Водолет» планирует получить еще один «Метеор»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К 2030 году ООО «Водолет» рассчитывает получить статус оператора скоростных пассажирских речных перевозок не только в Нижегородской области, но и в регионах Верхней Волги, сообщил гендиректор компании Никита Итальянцев в рамках парламентского дня, посвященного развитию отрасли. «Рассчитываю, что в ближайшие пять лет мы станем оператором в других регионах. Мы давно ведем подготовительную работу, и хотелось бы как минимум Верхнюю Волгу обслуживать именно в части скоростных межрегиональных перевозок», — отметил господин Итальянцев.

Он напомнил, что в навигацию 2025 года суда на подводных крыльях «Метеор 120 Р» добрались до Твери и Волгограда, и компания договаривается с тверским правительством о том, чтобы рейс из Ярославля стал постоянным.

Новое направление «Водолет» протестировал в конце лета: «Метеор» из Нижнего Новгорода пришел в Ярославль, переночевал там и на следующий день отправился в Тверь.

Маршрут занял 11 часов, однако не стал для пассажиров обременительным ввиду остановок и прохождения шлюзов в Городце и Рыбинске, вызвавших у путешественников ажиотаж. Несмотря на сезонный спад, дебютный рейс из Ярославля в Тверь собрал в общей сложности 224 пассажира, подсчитал Никита Итальянцев.

Параллельно «Метеор» преодолел более 2,5 тыс. км по Волге до Волгограда, в 2026 году оператор планирует достичь Астрахани и договаривается о господдержке с Астраханской областью, чтобы маршрут стал постоянным.

Сейчас межрегиональная маршрутная сеть «Водолета» насчитывает 16 направлений. В навигацию 2025 года оператор перевезет порядка 15 тыс. пассажиров в Казань, Ульяновск, Саратов, Пермь, Самару, Нижнекамск, Ярославль, Кострому, Чебоксары и другие города Волги и Камы. Оператор обслуживает сеть протяженностью 3,5 тыс. км на 45 маршрутах, из которых 18 — межрегиональных и 16 — регулярных региональных. Общий пассажиропоток «Водолета» в 2025 году превысил 110,3 тыс. пассажиров, скоростные суда совершили 4 тыс. рейсов. По данным областного минтранса, с момента создания в 2019 году оператор выполнил 15 тыс. рейсов и перевез 430 тыс. пассажиров.

Для развития маршрутной сети «Водолету» требуется дополнительный флот: сейчас «Метеоры» приходится переводить с одного маршрута на другой в зависимости от загруженности, уточнил Никита Итальянцев. Флот компании насчитывает два «Метеора» и пять судов «Валдай 45 Р», в 2026 году компания планирует получить еще один «Метеор», строящийся на верфи ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева.

В минтрансе региона добавили, что «Водолету» требуются минимум два «Метеора» и два «Валдая», чтобы закрыть потребности в условиях растущего пассажиропотока и развития маршрутной сети. Также необходимо дополнительное субсидирование из федерального и региональных бюджетов: треть расходов компании покрывает программа «Речные магистрали», по которой в 2024 году «Водолет» получил 16 млн руб., а в 2025 году планирует получить 40 млн руб. Нижегородского оператора также субсидируют Удмуртия и Пермский край за маршруты из Казани в Сарапул и Пермь. В 2026 году субсидировать скоростные перевозки планируют Саратовская и Ярославская области, добавили в министерстве.

С учетом сегодняшней динамки развития скоростного пассажирского флота к 2035 году потребуется построить не менее 200 судов, напомнил генеральный директор ООО «Мета-Ком» (проектирует суда, в том числе для нижегородской компании «Гама».— «Ъ») Сергей Итальянцев.

Эффективной мерой господдержки он назвал программу льготного лизинга, финансируемую из Фонда национального благосостояния, в рамках которой средства на строительство судов выделяют под 2,5–2,9%, и судоходные компании возвращают их в течение 15–20 лет. При этом строительство новых судов обходится на порядок дороже модернизации действующего скоростного флота, добавил заместитель гендиректора «Водоходъ. Пассажирский порт» Кирилл Евдокимов.

Он напомнил, что скоростные суда «Восход» уже работают на субсидируемых прогулочных маршрутах Ярославль — Рыбинск, и «Водолету» придется конкурировать с «Водоходом» на этом направлении.

Добавим, механизм субсидирования также предложено изменить после того, как Счетная палата РФ сообщила о невыполнении плана скоростных пассажирских речных перевозок из-за нижегородского «Водолета». В 2024 году компания перевезла на 624 человека меньше, чем предполагалось, а в Росморречфлоте некорректно рассчитали объем предоставленной субсидии, который оказался завышен вдвое. Гораздо более эффективной методикой расчета доцент кафедры логистики и маркетинга ВГУВТ Дмитрий Коршунов назвал переход на брутто-контракты, когда субсидии предоставляются не за количество перевезенных пассажиров, а за число выполненных рейсов.

Роман Рыскаль