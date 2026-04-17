Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске оштрафовали проблемную УК за плохое содержание домов

Государственная жилищная инспекция Челябинской области оштрафовала ООО «Мой дом Урал» на 250 тыс. руб. Управляющую компанию уличили в плохом содержании и ремонте многоквартирных домов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Административное дело в отношении проблемной УК возбудила прокуратура Калининского района после проверок. Установлено, что в январе 2026 года в доме по Молодогвардейцев, 62 долгое время не было воды, а в феврале — в здании по Кирова, 3 вода и электричество отсутствовали вовсе. Управляющая компания при этом не организовала подвоз воды для жильцов.

Кроме того, в январе-феврале не было отопления в трех многоквартирных домах по Каслинской, Университетской набережной и улице Калинина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» и «Мой дом Урал» лишились права обслуживать порядка 174 многоквартирных домов в Челябинске. Причинами, по мнению госжилинспекции, стали фактический срыв отопительного сезона и многочисленные жалобы горожан на работу УК. Кроме того, компании неоднократно попадали под внимание правоохранительных органов. Директора ООО «Мой дом Урал» отстранили от работы на шесть месяцев.

Ольга Воробьева

