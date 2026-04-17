Три моряка пострадали при пожаре на атомном авианосце США

На атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower 14 апреля произошел пожар во время планового техобслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния. Три моряка пострадали, однако после оказания помощи они вернулись к работе. Об этом сообщил Военно-морской институт США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

По словам собеседника USNI, экипаж корабля и персонал военно-морской верфи Норфолка немедленно локализовали, а затем потушили пожар. Авианосец находится в Портсмуте с 8 января 2025 года для проведения технического обслуживания. В ВМС не уточнили, увеличится ли из-за пожара срок проведения работ.

USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») — атомный авианосец типа «Нимиц», введенный в эксплуатацию в 1977 году. Корабль назван в честь 34-го президента США. В частности, в 2023 году судно было направлено в зону арабо-израильского конфликта. В январе 2024-го самолеты с авианосца наносили удары по объектам хуситов в Йемене.