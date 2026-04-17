Депутат Яроблдумы Максим Вахруков заявился на праймериз ЕР

Председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Максим Вахруков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Господин Вахруков намерен участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку) на территории региона.

Ранее на праймериз заявились депутаты Ярославской облдумы Максим Дмитриев, Александр Куташов и Алексей Чернобровкин.

Максим Вахруков — уроженец Рыбинска, является гендиректором ООО «Максимум», управляющей компании ООО «Комбинат социального питания», осуществляющей поставки питания в учреждения социальной сферы. В 2000 - 2010 годах работал в банковской сфере. Сын бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова.

Алла Чижова