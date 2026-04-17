Суд Казани признал виновными двух участников «Бригады Джамая»

В Приволжском районном суде Казани вынесли приговор двум участникам криминального объединения «Бригада Джамая», входившего в структуру группировки «Борисковские». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Их признали виновными в покушении на убийство двух лиц, совершенном по предварительному сговору, а также в убийстве, совершенном организованной группой.

Установлено, что в 1993 году фигуранты совершили вооруженное нападение на участника конкурирующей группировки в поселке Борисково. Потерпевший получил огнестрельное ранение, но выжил. В 2001 году, по версии следствия, был убит один из участников самой группы в ходе внутреннего конфликта.

Суд назначил одному из осужденных 19,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 19 лет лишения свободы.

Ранее Верховный суд Татарстана отменил решение суда присяжных о невиновности участников «Бригады Джамая», их отправили под стражу.

