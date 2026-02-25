Участников «бригады Джамая» отправили под стражу

Верховный суд Татарстана отменил решение суда присяжных о невиновности участников «бригады Джамая». В январе обвиняемым вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По сообщению МВД, под стражей оказались Гатиятуллин, Нейдеров и Хабибуллин — они угрожали потерпевшим и оказывали на них моральное давление. Фавдеев в ходе следствия умер, а Веселов подписал контракт и отправился на СВО.

В марте 2025 года присяжные в Приволжском районном суде Казани вынесли группировке оправдательный вердикт. Решение признали незаконным из-за нарушений процедуры.

Кроме того, оперативники выявили ранее не зарегистрированные преступления. Это убийства, покушения, вымогательства, незаконная банковская деятельность и производство алкоголя.

ОПГ «Бригада Джамая» в 90-е выросла внутри известной преступной группировки «Борисковские».

Анна Кайдалова