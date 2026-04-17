«Автостат»: продажи корейских машин в России выросли на 78% в первом квартале

В первом квартале 2026 года россияне купили более 4,1 тыс. новых автомобилей корейских марок. Это на 78% больше аналогичного периода 2025 года, сообщили специалисты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

По словам замглавы отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, доля южнокорейских брендов на рынке России выросла с 1% до 1,6%. При этом официально в России представлен только бренд KGM, остальные — Kia, Hyundai, Genesis и Samsung — поставляют через параллельный импорт.

Лидером по продажам стала Kia с показателем 2,03 тыс. реализованных автомобилей, что на 90% превышает прошлогодние цифры. Hyundai занял второе место, продав 1,4 тыс. автомобилей — рост составил около 17%. Тройку лидеров замыкает KGM с 624 реализованными машинами. Продажи Genesis и Samsung в сумме составили менее 100 единиц.

Среди моделей наиболее востребованным оказался кроссовер Kia Seltos с тиражом 971 экземпляр. За ним следуют Hyundai Tucson (543 единицы) и седан Hyundai Elantra (300 автомобилей).