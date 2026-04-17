К памятнику Горького в центре Нижнего Новгорода вернулась его уменьшенная копия

Уменьшенная в 35 раз копия памятника Максиму Горькому вернулась на одноименную площадь в центре Нижнего Новгорода. Для защиты арт-объекта специалисты установили у тактильного макета камеру видеонаблюдения, рассказал мэр Юрий Шлабаев в своих соцсетях.

Уменьшенная копия памятника Максиму Горькому

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Уменьшенная копия памятника Максиму Горькому

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Копия скульптуры появилась на площади Горького в ноябре 2023 года. «А потом началось соревнование безумия. Кто-то, не обремененный интеллектом, регулярно стал ломать тактильный макет, забирая фигуру с собой. Видимо, такой большой "фанат" Горького, что вместо прочтения его книг решил украсть городскую собственность», — написал мэр. Он добавил, что если вандализм продолжится, то лицо «героя» увидит не только полиция, но и весь город.

Елена Ковалева