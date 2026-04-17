Чистая прибыль российских банков превысила 440 млрд руб. в марте

Чистая прибыль российских банков в марте увеличилась на 14% по сравнению с февралем и составила 448 млрд руб. Сведения об этом содержатся в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Рост чистой прибыли обеспечили неосновные (волатильные) доходы банков, которые увеличились с февраля на 70%, до 202 млрд руб., преимущественно за счет переоценки долговых ценных бумаг. Основная прибыль кредитных организаций составила 343 млрд руб. Банки заработали 136 млрд руб. на чистых процентных и чистых комиссионных доходах из-за расширения бизнеса и роста транзакционной активности, следует из отчета.

Отчисления в резервы, главным образом в рознице, выросли на 100 млрд руб. (+74%). Резервы по кредитам юрлицам выросли на 10 млрд руб. (+17%). Операционные расходы кредитных организаций увеличились на 41 млрд руб. (+11%), в том числе на 13 млрд руб. (+7%) на персонал.

Совокупный финансовый результат банковского сектора в марте составил 507 млрд руб. по сравнению с 415 млрд руб. в предыдущем месяце. В ЦБ уточнили, что показатель выше прибыли благодаря признанию положительной переоценки долговых ценных бумаг в капитале (59 млрд руб.).