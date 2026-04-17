Перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой начнут перекрывать с 25 апреля

Перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде начнут перекрывать с 25 апреля для реконструкции трамвайных путей. Об этом директор ООО «Экологические проекты» — концессионер масштабной модернизации трамвайных линий — Евгений Грабовский сообщил на заседании комиссии городской думы по транспорту.

Работы планируется завершить к 20–22 мая, отметил Евгений Грабовский. Ранее перекрытие этого перекрестка депутаты заксобрания назвали сложным и предупреждали, что ситуация грозит транспортным коллапсом в центре Нижнего Новгорода.

Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин уточнил, что во время работ движение будет организовано по одной полосе. «Чтобы нивелировать последствия, мы полностью запрещаем левый поворот с улицы Ванеева на улицу Надежды Сусловой и левый поворот с улицы Надежды Сусловой на улицу Ванеева», — уточнил господин Рябинин.

Светофоры на улице Ванеева отрегулируют так, чтобы транспортному потоку со стороны площади Свободы постоянно горел зеленый свет и он двигался без остановки, добавил чиновник.

На первом этапе работ планируется перекрыть участок дороги со стороны Лапшихи, а оставшуюся проезжую часть расширят за счет тротуара на улице Надежды Сусловой. Этап завершат к 10–12 мая, затем приступят ко второй очереди реконструкции путей.

Владимир Зубарев