Эльф да эльф кругом

В попытках привлечь посетителя рестораны все чаще выходят за рамки стандартного меню и устраивают специальные события — дегустации, особые ужины и обеды с той или иной специализацией и кухней, дегустационные сеты от шефов и так далее. В Челябинске есть одно место, где посетители бывают едва ли не раз в году. Но и ужины тут действительно особые.

Кухня учебного ресторана МИДиС

Фото: Дмитрий Моргулес Кухня учебного ресторана МИДиС

Фото: Дмитрий Моргулес

Место, о котором пойдет речь, не значится на кулинарной карте Челябинска как действующее заведение общественного питания. Тем не менее, это полноценный ресторан, с уютным залом, рассчитанным на 20 посадочных мест. Одна из особенностей — огромная, раза в три больше, чем зал для посетителей, кухня, напичканная самым современным оборудованием, где одновременно могут заниматься своим делом, кажется, больше десятка поваров.

Сервировка столов тут, пожалуй, самая подробная, что я когда-либо встречал: под каждую перемену блюд свой вид ножа, вилки, а где надо — специальная ложка. Плюс декор, плюс бокалы. И меню намечавшегося ужина в виде небольшого бумажного свертка на перевязи из джутовой веревочки.

Меню экзаменационного ужина в учебном ресторане МИДиС

Меню экзаменационного ужина в учебном ресторане МИДиС



Под стать и сервис: отменно-предупредительный, вышколенный строго по этикету. Совсем еще молоденькие, казалось бы, официанты, передвигаются вокруг столов строго по часовой стрелке, блюда и напитки подают исключительно с правой стороны от посетителя, и готовы ответить на любой вопрос.

Меню предполагало, что за время ужина, тематикой которого стала эльфийская кухня (несуществующая, но так и было задумано, да и официантам прилепили эльфийские накладки на уши), посетитель в общей сложности попробует закуски, салат, суп, горячее и десерт. К каждому из блюд — отдельное коктейльное дополнение.

Сет кремовых закусок, названный «Лесными амулетами трех королевств», оказался идеальным началом. Три маленьких финтифлюшки: грибная с картофелем, из вяленого томата и базилика с тыквой, и особенно мандариново-ягодная создавали во рту буйство вкусов при их идеальном балансе.

Салат «Тайник фей» с грушей, авокадо, козьим сливочным сыром и грибной эспумой с листьями салата и под аркой из хлебца — нежный, почти как детское питание.

Суп сначала принесли в виде чайника с бульоном, затем сервировали и тарелку с начинкой — говядина, папоротник, пророщенные бобы мунг и грибы шиитаке, которые в сочетании с почти прозрачным и легким бульоном сделали суп прекрасным образцом ориентальной кухни.

Похуже вышло с филе утки под брусничным соусом, поданным с отварными брокколи и бататом. Увы, утку откровенно передержали, и филе вышло пресным, суховатым. Не спас даже отличный ягодный соус. Батат, больше похожий по вкусу на какую-то пресную смесь вареных моркови и тыквы, и такая же пресная брокколи лишь усугубили общую относительную неудачу. Относительную — потому что некоторые любят именно так — суховато и пресно. И вообще — не хуже, чем в большинстве челябинских ресторанов.

На десерт подали черемуховый муссовый десерт с вишней фламбе, которую обработали огнем от коньяка и ликера трипл сек прямо на глазах собравшихся. Очень старательно сделанный десерт был хорош, как и кофе фламбе (и снова игры с огнем на глазах у восхищенной публики). А еще был совсем этюдный, поданный в рюмке для водки молекулярный сорбет из яблока с белым вином.

Приготовление вишни фламбе на экзаменационном ужине в МИДиС

Приготовление вишни фламбе на экзаменационном ужине в МИДиС



Я не смогу сказать сколько этот ужин стоит. С одной стороны он бесплатен для посетителей, а с другой — бесценен, причем как для гостей заведения, так и для тех, кто готовил все это на кухне и обслуживал гостей в зале. Знаю только, что примерно такое же великолепие в обычном приличном челябинском ресторане обойдется минимум в семь-восемь тыс. руб.

Но не в деньгах дело. А в том, что ужин был не простой. Проходил он в учебном ресторане Международного института дизайна и сервиса (МИДиС), и являлся экзаменом для студентов третьего курса. И это были даже не повара и официанты, а будущие менеджеры гостиничного сервиса. Причем сами и меню составили (не без присмотра опытного шеф-повара, но все же) , и блюда придумали, и технологические карты приготовления расписали, и готовили сами, и обслуживали посетителей. Ну, как посетителей — ректора МИДиС Максима Усынина и приглашенных на экзамен родителей студентов. Своих же мам и пап.

Если этих ребятишек не разберут поголовно лучшие отели и рестораны страны, и они останутся в Челябинске, то за будущее ресторанной отрасли в городе можно быть более чем спокойным.

Жаль только, что такие экзамены тут лишь раз в году…

Дмитрий Моргулес