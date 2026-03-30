Верфь осталась без аванса

Арбитражный суд Нижегородской области обязал нидерландскую Yanmar Europe B.V. выплатить заводу «Красное Сормово» €1,7 млн за непоставленные двигатели и оборудование для пяти сухогрузов проекта RSD59. Сделка отменилась из-за антироссийских санкций, верфь и поставщик безуспешно пытались получить разрешение властей на отправку товара и оформить экспортную лицензию, а банк ABN AMRO заблокировал Yanmar Europe возврат средств. Контракт позволял компании из Нидерландов вернуть половину аванса, однако суд решил взыскать сумму полностью. При этом неясно, как верфь будет взыскивать средства: иностранные суды решения российских коллег не признают. Аналогичная ситуация у нижегородской верфи сложилась и с другими иностранными поставщиками.

Арбитражный суд Нижегородской области опубликовал мотивировочное решение по иску верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) с нидерландской Yanmar Europe B.V. Как писал „Ъ“, нижегородский завод потребовал от бывшего иностранного партнера вернуть €1,5 млн аванса и оштрафовать компанию почти на €200 тыс. за непоставленные двигатели для сухогрузов проекта RSD59. Контракт был заключен в 2021 году и предполагал поставку пяти двигателей, SCR систем (Selective Catalytic Reduction для очистки выхлопных газов от оксидов азота — „Ъ“) и комплектующих к ним до 28 февраля 2022 года.

После начала специальной военной операции на Украине верфь и Yanmar Europe подписали в декабре 2022 года дополнительное соглашение, которое регулировало условия расторжения контракта. По ним поставщик обязался вернуть половину аванса — €781,5 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте. Вторую половину аванса продавец был вправе оставить себе на покрытие расходов, связанных с расторжением контракта.

С введением антироссийских санкций Yanmar Europe сообщил верфи о сложностях с отправкой оборудования. Западные рестрикции поставщик посчитал форс-мажором. В свою очередь «Красное Сормово» в декабре 2023 года уведомило нидерландского партнера о расторжении контракта и потребовало вернуть аванс полностью. Не дождавшись выплаты, предприятие обратилось в суд.

Из решения суда следует, что бывшие партнеры пытались урегулировать спор, завершить поставки и вернуть оплату. В марте 2022 года Yanmar Europe начал добиваться от властей Нидерландов разъяснений возможности поставок двигателей и оборудования. Представители компании предлагали российской верфи оформить легализованное заявление конечного пользователя для каждого сухогруза, чтобы оформить экспортную лицензию. Завод обратился в Торгово-промышленную палату Нижегородской области за оформлением необходимых документов, а в августе 2022 года направил нидерландскому партнеру запрос о статусе рассмотрения его заявления о продолжении экспорта в Россию. Однако запрос на экспортную лицензию был отклонен.

В октябре 2022 года «Красное Сормово» направило Yanmar Europe претензию и потребовало вернуть аванс. Зарубежные партнеры сослались на пункт о возврате половины средств и пытались перевести их на счета верфи. К тому времени под санкциями оказалась сама верфь вместе с ОСК, переводы на ее счеты стали невозможными. Из-за рестрикций в отношении России, корпорации и верфи банк ABN AMRO заблокировал транзакцию, говорится в решении суда.

Несмотря на дополнительные условия контракта, которое регулировало возврат половины аванса, суд решил взыскать с Yanmar Europe всю заявленную сумму. Арбитражный суд решил, что контракт был расторгнут на основании уведомления, которое верфь направила контрагенту в декабре 2023 года. Суд отметил, что аванс после отказа завода от контракта в одностороннем порядке возвращен не был, и это является неосновательным обогащением, так как поставка сорвалась. В итоге с нидерландской компании решено было взыскать €1,5 млн и €200 тыс. штрафа.

При этом не ясно, как российская верфь будет взыскивать присужденную ей сумму в условиях антироссийских санкций, которые продолжают действовать и запрещают зарубежным предприятиям расчеты с российскими контрагентами. Кроме того, иностранные суды не исполняют решения российских, как и российские — иностранных. В этой ситуации верфи остается надеяться на отмену санкций, перспективы которой туманны, отмечают знакомые с делом собеседники „Ъ“. Опрошенные юристы полагают, что исковые суммы могут быть погашены, если бывшие иностранные партнеры в будущем пожелают вернуться на российский рынок и продолжить сотрудничество с промышленными предприятиями. Пока «Красное Сормово» и другие предприятия ОСК выигрывают аналогичные споры, а представители зарубежных компаний ссылаются на форс-мажор, доказывая, что они не отказывались от обязательств и сами оказались заложниками санкций.

Владимир Зубарев