Коучи нашли золотую жилу в страхах родителей

Чтобы устроить ребенка на Уолл-стрит после окончания вуза, нужно $50 тыс. Состоятельные американские родители стали активно нанимать карьерных консультантов для детей студенческого возраста. На этот тренд обращает внимание Bloomberg. По данным агентства, ИИ не оставил шансов начать карьеру без коуча.

Коучи нашли новую нишу — они теперь консультируют детей состоятельных родителей, в основном студентов колледжей, и начинают работать с ребятами за несколько лет до старта их карьеры. В Америке такие услуги стоят $3-10 тыс. А консалтинговые компании, в их числе Command Education, Priority Candidates и Weil & Wein, берут от $30 тыс. и обещают помочь студентам получить работу на Уолл-стрит. Зарплата аналитика в инвестбанке, например, начинается от $180 тыс. в год.

Bloomberg называет этот сегмент консалтинга одним из самых прибыльных. Рынок труда с развитием ИИ стал враждебным для выпускников и не оставил выбора их родителям. А вот российские семьи в этом плане более консервативны, говорит управляющий партнер The Edgers Роман Тышковский:

«В США сильный шок от внедрения ИИ: выпускникам очень сложно найти работу, стажировки сильно сокращаются.

В России у ребят гораздо меньше проблем с поиском стартовой работы. И если родители и помогают, то делают это через знакомства. Хотя было несколько кейсов, когда акционеры крупных компаний просили поговорить с их взрослыми детьми в возрасте 22-25 лет, чтобы изучить рынок, и готовы были платить за это большие деньги. Но это скорее разовые случаи».

В России система найма на стартовые позиции устроена вокруг работодателя. Не соискатели, а компании платят рекрутерам за поиск перспективных выпускников, отмечает гендиректор платформы для студентов Changellenge Андрей Алясов:

«Этим занимаются исключительно крупные компании: банки, IT-корпорации, инженерные фирмы. Туда приходят работать от нескольких сотен тысяч студентов, при этом компании выбирают одного из 50 или из 100 кандидатов. Вопрос даже не в работе с консультантом, а в выработке компетенций, с которыми специалист мог бы работать. Если ты приходишь как белый лист без какого-либо опыта или только отучился в университете, никакой советчик тебе не поможет.

По-хорошему, кандидат сначала должен пройти неоплачиваемую стажировку, поучаствовать в чемпионатах, получить первый опыт через знакомых — и тогда с большей вероятностью он получит место в нормальной компании».

За таких студентов, прошедших жесткий отбор, крупные компании платят рекрутерам 15-25% от годовой зарплаты кандидата. А для детей помладше родители, оказывается, готовы нанимать карьерных консультантов и в России. И таких запросов стало заметно больше, замечает CEO платформы Mentica.ai Анна Знаменская:

«Когда ребенку 15-16 лет, родители не понимают, чем ему заниматься, как и он сам. Сломалась старая модель, когда поступление в хороший вуз гарантирует хорошую работу. Огромное количество людей с дипломами не могут найти работу. А есть люди без образования, которые снимают видео в TikTok и получают миллионы. Консультации могут стоить 10-50 тыс. руб. за один сеанс, а пакет сопровождения обойдется в 150 тыс. руб. В него входят, например, профессиональные тесты, определение сильных сторон».

Родителей сейчас интересует даже не сам вуз, а профессия, которая станет востребованной на рынке труда, продолжает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Собственники бизнеса и топ-менеджеры стараются сформировать профессиональный и карьерный трек своих детей и сместить их фокус с высоких технологий.

ИИ все больше вызывает страх потери рабочих мест и заставляется задуматься о карьере в более прикладных направлениях. Это научно-исследовательские и бизнес-школы, которые изначально готовят менеджеров широкого профиля. У меня тоже сын-младшеклассник, и мы из технологического направления ушли в океанологию».

Такие кардинальные изменения в выборе специализации детей вполне оправданы. По прогнозам McKinsey, к 2030 году из-за ИИ работу могут потерять до 800 млн человек. Еще 400 млн будут вынуждены сменить профессию.

Аэлита Курмукова