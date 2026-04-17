Концертные туры задали тон на май

Россияне стали активнее бронировать концертные туры на майские праздники. В топ попали серия европейских шоу Metallica, выступление Шакиры и поездка на финал Лиги чемпионов в Будапеште. Премиальные варианты доходят до нескольких десятков миллионов рублей.

Среди самых популярных концертных туров — путешествие в Белград на выступление американской рок-группы Skillet. Также среди зарубежных направлений — Абу-Даби с мюзиклом «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Стоимость поездки начинается от 180 тыс. руб. В такой, самый бюджетный, вариант на 2-4 ночи входят перелет, трехзвездочный отель и питание по системе «все включено». Главный плюс такого отдыха — удобство, говорят собеседники “Ъ FM”. Клиенту не нужно ни о чем переживать, ведь все уже входит в тур. К тому же для большинства направлений виза не нужна. А где требуется — компания помогает с оформлением документов и их подачей, рассказала соосновательница FAR FROM HOME Дарья Зубанова:

«Концертные туры сейчас на пике спроса. Люди соскучились по живым эмоциям. На майские у нас стартует тур на концерт The Weeknd в Бразилии, там же наша группа попадает на бесплатный фестиваль 2 мая на легендарном пляже Копакабана, где выступит Шакира. В конце мая все ждут концерт Канье Уэста в Стамбуле. В мае стартует большая серия концертов Гарри Стайлса в Амстердаме и Лондоне, куда мы также отправляемся в туры и сопровождаем наших туристов на всех этапах. Это не просто покупка билета на концерт, а полностью организованное путешествие».

На ряд майских концертов мировых звезд билетов уже не осталось. Например, на выступление The Weeknd в Бразилии. Солд-аут объявлен и на шоу Гарри Стайлза в Амстердаме. А для любителей рока легендарная Metallica проведет европейскую часть тура M72 World Tour в мае 2026 года. Для более молодого поколения после возвращения из армии в Мексике и США даст концерт кей-поп группа BTS. По словам собеседников “Ъ FM”, их фанаты готовы ехать за ними в любую точку мира. Есть и более эксклюзивные варианты, говорит основатель и руководитель закрытого клуба Joyz.co Игорь Нужный:

«В мае у нас, безусловно, есть череда грандиозных мероприятий. Например, финал Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште. Помимо мест в VIP-ложе, можно купить лучшие места на стадионе. Мы также делаем эксклюзивную афтепати с легендами мирового футбола после матча. Также пройдет "Формула-1" в Монако и Каннский кинофестиваль. Мы предоставляем билеты и доступ к этим событиям. У нас достаточно высокий ценовой сегмент, потому что речь идет об эксклюзиве».

В мае за границу путешественники поедут и на выступления русскоязычных звезд, у которых в России сейчас проблемы с проведением концертов, говорят собеседники “Ъ FM”. В их числе — группа «Кровосток» и белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко. Концертные туры есть и в России. Они побуждают жителей разных городов путешествовать внутри страны. По данным Ticketland, только в Москве в мае пройдет более 1 тыс. концертных мероприятий разного формата — от джазового вечера до рэп-исполнителей. Есть и варианты коротких, семичасовых туров, отмечает гендиректор турфирмы «Мастерская путешествий» Владимир Лутов:

«Мы стараемся делать разноплановые экскурсии и искать изюминку в музыкальных концертах, театральных миниатюрах. Они заметно украшают программу. Взять, допустим, усадьбу Щапово: местный председатель колхоза, любитель органной музыки, купил на пожертвования орган в Чехии. Мы и программу назвали "Однодневные экскурсии под звуки сельского органа". Стоимость концерта — порядка 650 руб. За час вы сможете услышать в основном произведения Баха и Бетховена для органа. Мы также вставили эту программу в двухдневный тур "Богемные выходные" стоимостью от 16 тыс. руб.».

Летние концертные туры тоже начали активно бронировать. Одно из самых эксклюзивных событий — двухдневная поездка с проживанием в роскошном бутик-отеле и VIP-местами в первых рядах на концерте Андреа Бочелли в Тоскане, в Театре Тишины. Изюминка тура — ужин с членами семьи Бочелли на их фамильной винодельне.

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева