Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Концертные туры задали тон на май

На концерты каких мировых звезд устремились россияне на майские праздники

Россияне стали активнее бронировать концертные туры на майские праздники. В топ попали серия европейских шоу Metallica, выступление Шакиры и поездка на финал Лиги чемпионов в Будапеште. Премиальные варианты доходят до нескольких десятков миллионов рублей.

Фото: VioletaВ Santos Moura / Reuters

Среди самых популярных концертных туров — путешествие в Белград на выступление американской рок-группы Skillet. Также среди зарубежных направлений — Абу-Даби с мюзиклом «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Стоимость поездки начинается от 180 тыс. руб. В такой, самый бюджетный, вариант на 2-4 ночи входят перелет, трехзвездочный отель и питание по системе «все включено». Главный плюс такого отдыха — удобство, говорят собеседники “Ъ FM”. Клиенту не нужно ни о чем переживать, ведь все уже входит в тур. К тому же для большинства направлений виза не нужна. А где требуется — компания помогает с оформлением документов и их подачей, рассказала соосновательница FAR FROM HOME Дарья Зубанова:

«Концертные туры сейчас на пике спроса. Люди соскучились по живым эмоциям. На майские у нас стартует тур на концерт The Weeknd в Бразилии, там же наша группа попадает на бесплатный фестиваль 2 мая на легендарном пляже Копакабана, где выступит Шакира. В конце мая все ждут концерт Канье Уэста в Стамбуле. В мае стартует большая серия концертов Гарри Стайлса в Амстердаме и Лондоне, куда мы также отправляемся в туры и сопровождаем наших туристов на всех этапах. Это не просто покупка билета на концерт, а полностью организованное путешествие».

На ряд майских концертов мировых звезд билетов уже не осталось. Например, на выступление The Weeknd в Бразилии. Солд-аут объявлен и на шоу Гарри Стайлза в Амстердаме. А для любителей рока легендарная Metallica проведет европейскую часть тура M72 World Tour в мае 2026 года. Для более молодого поколения после возвращения из армии в Мексике и США даст концерт кей-поп группа BTS. По словам собеседников “Ъ FM”, их фанаты готовы ехать за ними в любую точку мира. Есть и более эксклюзивные варианты, говорит основатель и руководитель закрытого клуба Joyz.co Игорь Нужный:

«В мае у нас, безусловно, есть череда грандиозных мероприятий. Например, финал Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште. Помимо мест в VIP-ложе, можно купить лучшие места на стадионе. Мы также делаем эксклюзивную афтепати с легендами мирового футбола после матча. Также пройдет "Формула-1" в Монако и Каннский кинофестиваль. Мы предоставляем билеты и доступ к этим событиям. У нас достаточно высокий ценовой сегмент, потому что речь идет об эксклюзиве».

В мае за границу путешественники поедут и на выступления русскоязычных звезд, у которых в России сейчас проблемы с проведением концертов, говорят собеседники “Ъ FM”. В их числе — группа «Кровосток» и белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко. Концертные туры есть и в России. Они побуждают жителей разных городов путешествовать внутри страны. По данным Ticketland, только в Москве в мае пройдет более 1 тыс. концертных мероприятий разного формата — от джазового вечера до рэп-исполнителей. Есть и варианты коротких, семичасовых туров, отмечает гендиректор турфирмы «Мастерская путешествий» Владимир Лутов:

«Мы стараемся делать разноплановые экскурсии и искать изюминку в музыкальных концертах, театральных миниатюрах. Они заметно украшают программу. Взять, допустим, усадьбу Щапово: местный председатель колхоза, любитель органной музыки, купил на пожертвования орган в Чехии. Мы и программу назвали "Однодневные экскурсии под звуки сельского органа". Стоимость концерта — порядка 650 руб. За час вы сможете услышать в основном произведения Баха и Бетховена для органа. Мы также вставили эту программу в двухдневный тур "Богемные выходные" стоимостью от 16 тыс. руб.».

Летние концертные туры тоже начали активно бронировать. Одно из самых эксклюзивных событий — двухдневная поездка с проживанием в роскошном бутик-отеле и VIP-местами в первых рядах на концерте Андреа Бочелли в Тоскане, в Театре Тишины. Изюминка тура — ужин с членами семьи Бочелли на их фамильной винодельне.

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева

Новости компаний Все