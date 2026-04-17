В Челябинской области 21 апреля будут временно перекрывать участок трассы А-310

На участке трассы А-310 в Челябинской области 21 апреля будут кратковременно перекрывать движение из-за переноса линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Работы запланированы на 54 километре трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном. Движение будут перекрывать в 13:00, 14:00 и 15:00 на 15 минут.

Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

