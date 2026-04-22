Русская слава француза

Эти фотографии — свидетельства богатого прошлого российской парфюмерно-косметической отрасли. Товарищество «Брокар и Ко» в 1864 году основал потомственный французский парфюмер Генрих Анри Брокар. Он приехал в Москву в 1861-м и начинал буквально с нуля, не имея капитала, но обладая профессиональными знаниями, талантами технолога-новатора и маркетолога.

Генрих и Шарлотта Брокар, 1900 год Фото: wikipedia.org Одеколон «Цветочный», первый выпуск Фото: БрокарЪ и Ко

Брокар сделал ставку на массовость и необычный дизайн упаковок, тем самым изменив сам посыл парфюмерии, долгое время остававшейся привилегией аристократов. Его ключевая идея была, как свидетельствует книга «Золотой юбилей парфюмерного производства товарищества "Брокар и Ко" в Москве, 1864–1914», следующей: «Предметы личной гигиены не должны быть роскошью, доступной избранным и ввозимой из-за рубежа».

Именно Брокар первым придумал бьюти-боксы с образцами косметики, устроил на Нижегородской ярмарке фонтан из «Цветочного», чтобы каждый желающий мог бесплатно воспользоваться одеколоном,— все это задолго до появления привычного нам формата тестеров.

Москва, Никольская улица, правление и оптовый склад «Товарищества Брокар и Ко», 1914 год Фото: РГБ Фабрика «Брокар и Ко», отдел одеколона «Цветочный», 1914 год Фото: РГБ

«На рубеже XIX–XX веков фабрика Генриха Брокара, оснащенная по последнему слову парфюмерного производства, входила в число крупнейших в мире предприятий как по своим размерам, так и по степени технического совершенства,— комментирует Михаил Трубаев, генеральный директор компании Brocard. — На одной из фотографий мы видим медные перегонные кубы, трубопроводы, фильтры и ременные передачи от паровой машины. Здесь идет процесс смешивания масел со спиртом, красителями, консервантами с последующей фильтрацией и выдержкой. То есть тут зафиксирован момент, когда химическая композиция, созданная парфюмером в лаборатории, превращается в готовый жидкий продукт под действием пара, давления и механических сил, управляемых рабочими. Это свидетельствует о том, что фабрика была не просто производственной площадкой — передовой промышленной структурой мирового уровня».

Современная компания Brocard, созданная в 1991 году, опираясь на традиции товарищества Генриха Брокара, успешно развивает и популяризирует российское парфюмерное искусство.

Ирина Кириенко