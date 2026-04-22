Вершины мастерства

С начала нулевых индийская клиника и велнес-курорт Ananda in the Himalayas остается на слуху у всех, кто интересуется путешествиями, стремится к здоровому образу жизни, любит экзотику и готов к новому опыту. С момента открытия Ananda стала выбором трендсеттеров со всего мира. Выяснили, почему столько лет курорт остается центром притяжения.

Фото: Ananda Открытый павильон для занятия йогой и медитацией

Клинику Ananda нельзя назвать Индией в прямом смысле слова: примерно как сказать, что Москва — это Россия. Но, если вы ищете возможность для первого знакомства с удивительной страной, здесь это получится максимально комфортно.

Ananda находится в предгорье Гималаев, там, где, как уверяют местные, зародились йога, медитация и аюрведа. В получасе езды — собирающий паломников со всего мира шумный город Ришикеш и красивейшая долина реки Ганг. Именно сюда в 1968 году приезжали The Beatles заниматься трансцендентальной медитацией и искать вдохновения. Кстати, поклонникам группы еще можно успеть посетить ашрам, где проживали знаменитые ливерпульцы,— недавно его начали реставрировать, но оригинальные постройки, помнящие четверку битлов, еще сохранились в первозданном виде.

Фото: Ananda Терраса исторического здания отеля с видом на долину реки Ганг

Курорт Ananda — прекрасное место для восстановления организма. Кого здесь ждут? Всех, кто живет в постоянном стрессе и атмосфере многозадачности, кто хочет научиться лучше слышать свой организм, чувствовать себя бодрее и гармоничнее, кто решает задачу фертильности, хочет избавиться от аутоиммунных заболеваний, облегчить хронические боли. Здесь используется холистический подход к оздоровлению, а это значит, что программы объединяют традиционные индийские практики аюрведы, йоги и философию веданты с лучшими международными методиками, китайской медициной и всеми преимуществами органической кухни.

Ашок Кханна, основатель и управляющий директор, рассказывал, что в самом начале пути здесь был только шикарный дворец, помещение в центре великолепного природного парка, и мечта создать такой центр. «Само место тоже послужило источником вдохновения для воплощения в жизнь оздоровительного проекта, который я себе представлял»,— говорит он.

Не рассказать об этом самом дворце, с которого четверть века назад все начиналось, было бы недопустимо — настолько он хорош. Ananda построена на территории дворца махараджи Техри-Гарвала, где в начале 1900-х часто отдыхал британский вице-король, наместник британского монарха лорд Луис Маунтбеттен, где бывали многие знаменитости, включая таких, как премьер-министры Индии Лал Бахадур Шастри и Индира Ганди, духовные лидеры Шри Анандамайи Ма и Свами Шивананда, король Карл III и королева Камилла, кинозвезды со всего мира.

Сегодня во дворце наместника находятся ресепшен отеля, библиотека и зал для йоги и медитации, здесь сохранены оригинальные резные панели стен, антикварные люстры и старинная мебель. Тут же расположен единственный исторический номер курорта — Viceregal Suite (остальные 70 номеров находятся в отдельном современном здании), где останавливались звездные гости,— все дышит атмосферой эпохи ар-деко, роскошных балов и красивой жизни. Индийцы не только сохранили интерьеры тех лет, но и бережно отреставрировали каждый элемент, который может представлять ценность, будь то библиотека лорда-наместника, набивной паркет, комната для игры в бильярд, межкомнатные двери, кровать с балдахином и тяжелые резные шкафы — все выглядит так, как будто хозяева только что вышли на прогулку и скоро вернутся.

Фото: Ananda Спальня в Viceregal Suite

В 2019 году на курорте завершилась масштабная реновация, которая коснулась вилл, ресторана и SPA-центра. Над преображением Ananda in the Himalayas работала студия Chhada, Siembieda & Associates, в оформлении использовались янтры и традиционное искусство гималайских коренных жителей — гондов. Детали настраивают на гармонию, предлагают созерцание и замедление, достижение внутреннего баланса.

Оздоровительные программы в Ananda подобраны тщательно: «Омоложение по аюрведе», «Детокс», «Йога детокс», «Медитация Дхьяна», «Контроль веса», «Управление стрессом» известны во всем мире. Каждая программа начинается с персональных консультаций — сначала онлайн, за две недели до приезда, потом непосредственно с доктором. SPA-центр занимает площадь около 2,4 тыс. кв. м, здесь есть 24 процедурных кабинета, фитнес-центр, открытый подогреваемый бассейн, финская сауна, хаммам, дорожка Кнейпа. В процедурных кабинетах можно получить аюрведические массажи, международные и тибетские процедуры, а также принять ароматические ванны.

Фото: Ananda Главный зал ресторана

Ananda славится своей полезной, но нескучной кухней — в прочтении местного шеф-повара даже самые простые блюда превращаются в приятный гастрономический эксперимент. Велнес-меню обновляется ежедневно и персонализировано по типам доши (энергетической конституции тела). В целом гастрономическая концепция Ananda предполагает использование свежих натуральных продуктов с низким содержанием жиров и калорий, особое внимание уделяется злакам, свежим овощам и фруктам, постным белкам, молочным продуктам с низким содержанием жира. Соли, красители, ароматизаторы и консерванты здесь под запретом. Шеф-повара используют травы, выращенные в Ananda, и органические продукты с местных ферм, расположенных рядом с Дехрадуном. Кроме того, здесь придерживаются концепции zero waste: на кухне стремятся к безотходному производству.

Если массаж, йога или медитация вам вдруг наскучили, можно выйти за пределы отеля и отправиться на трекинг, рафтинг и сафари (последние — возможный выбор для мужчин, которые вызвались сопровождать своих жен или подруг и не проходят программы). В окрестностях Ananda стоит посмотреть древние храмы, посетить ритуал поклонения Гангу, церемонию Ганга Аарти — это лучше сделать вместе.

Ирина Кириенко