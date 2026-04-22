Центры аюрведы и йоги в Москве

Где в столице можно попробовать широдхару, удвартану, марму, расаяну, подикижи, пройти детокс на панчакарме и познакомиться с настоящей аюрведой.

Центр аюрведы и йоги «Керала»

Адрес: Мичуринский проспект, д. 3

Керала — тот самый южный штат в Индии, где зародилось учение аюрведы. А в Москве работает самый большой в городе (1 тыс. кв. м) центр аюрведы и йоги с одноименным названием, где прием ведут специалисты именно из этого штата. Главный доктор Мохаммедали Палассери практикует в России уже 30 лет и 21 год из них руководит «Кералой», адаптируя традиционные методики под российский климат, менталитет и потребности. Визит в клинику всегда начинается с консультации доктора аюрведы, который среди десятков процедур выберет подходящую именно вам. Есть и безусловные хиты, как, например, синхронный массаж в четыре руки — абхьянга, который в центре называют «сома». Перед массажем обязательно приглашают к доктору: он проводит короткую диагностику, определяет цель (суставы конечностей, плечевой пояс, стресс) и назначает масло в соответствии с типом конституции. Осенью и весной — сезон панчакармы, легендарной аюрведической очистительной программы. В центре ее проводят без круглосуточного пребывания: этап промасливания можно пройти дома или с выездом медсестры, а сами очистительные процедуры — уже в центре. Есть классическая панчакарма (массажи, пропаривания, очистительные клизмы) и усиленная — панчакарма с расаяной (еще одна система омоложения и очищения на клеточном уровне, включающая прием специальных препаратов, особую диету и йогу). В центре работает собственная аюрведическая аптека, куда доставляют препараты из Индии. Гоша Куценко, Анжелика Варум, Сати Казанова, Никита Ефремов, Александра Ребенок с удовольствием приходят к доктору Мохаммедали на прием или занимаются йогой (все направления ведут учителя из Индии). А после можно пообедать или поужинать в аюрведическом кафе, где готовят настоящие индийские вегетарианские блюда — в том числе на вынос.

Клиника аюрведической медицины и йоготерапии «Атрея Аюрведа»

Адрес: Варсонофьевский пер., д. 6

Генеральный директор и главный врач клиники Наушад Али Тачапарамбан приехал в Россию в 1996 году для работы с ликвидаторами чернобыльской аварии, да так здесь и остался. Доктор предложил использовать классическую аюрведическую методику глубокой детоксикации организма (панчакарма) для лечения этих пациентов и добился впечатляющих результатов. Господин Тачапарамбан не только врач аюрведы, но и дипломированный кардиохирург, что помогает ему вытягивать даже самых тяжелых пациентов, от которых отказалась европейская медицина. Не только он — все доктора клиники имеют два образования: аюрведическое и классическое высшее медицинское. Это позволяет видеть полную картину и четко понимать, кому поможет аюрведа, а кого нужно отправить к узкому специалисту. В клинике — более 150 процедур и программ, но первый визит предполагает только беседу, диагностику по пульсу и языку, а уже затем врач предложит план лечения. В числе популярных процедур: масляный массаж всего тела в четыре руки абхьянга, массаж ступнями калари, скульптурный массаж лица, успокаивающий массаж самвахана, широдхара и, конечно, панчакарма, на которую можно приезжать из дома, сочетать ее с дневным стационаром или выбирать облегченные протоколы. Какие именно — решает врач после консультации.

Аюрведическая клиника Aryan

Адрес: 3-я Тверская-Ямская ул., д. 44

Клиника основана десять лет назад, и все специалисты, включая главного врача Варуна Рама Раджа, приехали из штата Керала. Здесь предлагают все известные аюрведические программы и продукты собственного производства в Индии: эфирные масла и натуральную аюрведическую косметику класса премиум Aryan Luxury Ayurveda. Под тем же брендом производят БАДы, за которыми приезжают со всей Москвы. Здесь все делают строго по индийским протоколам: если вы попали на процедуру удвартана, вам сделают массаж тела с перетертыми в порошок травами, привезенными из Кералы, а потом посадят в индийскую дубовую бочку, чтобы как следует пропариться. Масло или молоко, которые льют на область третьего глаза на процедуре широдхара, тоже будет абсолютно аутентичным. Может быть, поэтому данная расслабляющая процедура так популярна именно в Aryan. Среди других хитов клиники, конечно, массаж в четыре руки абхьянга, на котором прорабатывается полностью все тело от головы до кончиков пальцев ног, и подикижи — массаж с простукиванием горячими масляными травяными мешочками. марма-массаж (проработка марма-точек — энергетических центров, которых в теле насчитывается больше сотни) делает сам доктор Варун Рам Радж. Он руками определяет на теле места застоя энергии и восстанавливает ее циркуляцию. Каждый марма-центр связан с определенными органами, и его разблокировка помогает справляться с различными болями, нарушениями женского здоровья, сбоями цикла и другими состояниями. Ну и куда же без панчакармы, которую здесь практикуют вместе с насьей — процедурой очищения носоглотки путем введения в ноздри теплых травяных масел или соков растений для избавления от гайморита и мигреней.

Подготовила Наталия Филипченко