В Ярославле с вечера пятницы будет перекрыта Советская площадь

В Ярославле с 19:00 17 апреля перекроют подъезды к Советской площади в связи с проведением Пасхального фестиваля. Об этом предупредили в мэрии.

Движение будет перекрыто со стороны улиц Кирова, Нахимсона, Советской, Демидовского сквера, Советского переулка. Ограничения будут действовать до 23:00 19 апреля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Пасхальный фестиваль пройдет 19 апреля. На Советской площади развернется ярмарка, пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, хороводы и народные игры, выступления творческих коллективов, а также концерт ансамбля духовенства Ярославской епархии. Также запланирована интерактивная акция по росписи большого пасхального яйца высотой 2 метра.

Алла Чижова