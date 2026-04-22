Индийский путь

Индия к 2026 году вошла в пятерку крупнейших косметических рынков мира, потеснив традиционных лидеров. Пока западные корпорации интегрируют индийские премиум-бренды в свои портфели, российские производители находят в регионе альтернативу европейскому химическому сырью. Разбираемся, как устроена индийская индустрия красоты и благодаря чему она перестала быть нишевой.

Экономика «тихих» городов и государственная протекция

Объем индийского рынка косметики и средств личной гигиены в 2025 году оценивается в $31 млрд (данные IMARC). Ключевой интерес для бизнеса представляет не столько валовой объем, сколько география роста. В 2026 году основным драйвером стали не мегаполисы вроде Мумбая или Дели, а города второго и третьего эшелонов. Внедрение 5G в провинции и развитие финтех-сервисов позволили местным потребителям напрямую покупать премиум-бренды через платформы электронной коммерции, минуя традиционную розницу, которая в малых городах развита слабо.

Развитие сектора во многом обусловлено долгосрочной государственной стратегией «Made in India». Правительство создает преференции для компаний с локализованным производством, что заставляет международных гигантов менять политику. Как отмечает сооснователь бренда JIAH Essentials Рохит Джайсвал, этот фактор делает прямой импорт готовой продукции в Индию крайне сложным и дорогостоящим из-за таможенных барьеров, побуждая мировые бренды открывать заводы внутри страны. При этом государственные субсидии направлены на поддержку экспорта натуральной косметики, что укрепляет позиции индийских марок на внешних рынках — от Ближнего Востока до Восточной Европы.

Премиумизация и «доказательная аюрведа»

Трансформация рынка сопровождается фундаментальными изменениями в психологии покупателей. По мнению Рохита Джайсвала, потребитель перешел к осознанному анализу составов: «Происходит сдвиг: потребитель осознает, что аюрведа не является универсальным решением. Вместо того чтобы слепо следовать за рекомендациями знаменитостей, люди хотят самостоятельно изучать продукты и читать отзывы. Появляется спрос на дермокосметику, где традиции сочетаются с решениями с доказанной эффективностью».

Этот сдвиг в сторону «научной аюрведы» (Ayurvedistry), когда традиционные экстракты трав усиливаются пептидами, ниацинамидом или гиалуроновой кислотой, стал сигналом для глобальных инвесторов. Наиболее показателен пример американской корпорации Estee Lauder Companies (ELC), которая во второй половине 2026 года завершает сделку по консолидации 100% акций индийского люксового бренда Forest Essentials.

ELC планомерно увеличивала свою долю в данном активе с 2008 года, оценив потенциал модели вертикальной интеграции. Сегодня Forest Essentials — это не просто косметика, а полноценная экосистема: компания самостоятельно контролирует весь цикл — от выращивания редких растений на собственных плантациях до управления сетью из 200 концептуальных бутиков. Даже интерьеры этих магазинов претерпели эволюцию, адаптируя эстетику дворцов махараджей под минималистичные запросы современного люкса. При выручке в $63 млн в 2025 году маржинальность бренда по EBITDA достигла впечатляющих 48%. Для глобального рынка это маркер: индийский премиум —высокорентабельный бизнес с уникальной идентичностью. По данным международной консалтинговой компании Kearney, ожидается, что объем люксового сегмента в Индии к 2035 году вырастет до $4 млрд против $1 млрд в 2024-м.

Особую роль в экспансии премиум-брендов играет присутствие в гостиничном и спа-секторе. Так, Forest Essentials, будучи эксклюзивным поставщиком для сетей уровня Taj и Oberoi, формирует имидж Индии как мирового центра велнеса. Это позволяет бренду выходить на международный уровень не через массмаркет, а через ассоциацию с высочайшим уровнем сервиса и аутентичности.

Сырьевой мост Индия—Россия

Для российских производителей косметики Индия в 2025–2026 годах стала стратегическим партнером, способным заменить европейских поставщиков ингредиентов. Экспорт индийских эфирных масел и душистых веществ в РФ достиг $26 млн, и динамика закупок продолжает расти.

На профессиональных выставках лидеры индийского рынка, например компания Ultra International (работает с 1987 года), демонстрируют принципиально новый подход к сотрудничеству. Вместо поставок типового сырья они предлагают российским заказчикам глубокую кастомизацию отдушек под специфику местного рынка. Специалисты Ultra International разрабатывают композиции с учетом химического состава российской воды и предпочтений потребителей в ароматах бытовой химии и средств личной гигиены.

Весь индийский рынок натуральных душистых веществ оценивается почти в $7 млрд с ежегодным ростом в 10%. Масштабные инвестиции в технологии сверхкритической CO2-экстракции и собственные R&D-центры позволяют индийским предприятиям удерживать цены на 20–30% ниже европейских при сопоставимом качестве. Для российской индустрии, столкнувшейся с ростом издержек на логистику из ЕС, индийское сырье становится фактором сохранения маржинальности.

Несмотря на глобальный рост индустрии, присутствие индийских косметических брендов в России пока остается точечным. Так, по данным аналитического материала Сбербанка, в ассортименте сети «Рив Гош» представлены такие марки, как Earth Rhythm и Colorbar. В «Золотом яблоке» пока из индийских продуктов предлагаются в основном благовония — палочки и масла, что подчеркивает нишевый характер присутствия и пока ограниченный ассортимент.

Однако считать рынок эпизодическим уже нельзя. По данным международной статистики United Nations Comtrade, экспорт косметики из Индии в Россию достиг $17,7 млн в 2023 году, демонстрируя среднегодовой рост около 17% с 2018 года. Логистика подтверждает этот тренд: только за последний год было зафиксировано более 800 поставок косметической и травяной продукции из Индии, что говорит о формировании устойчивых торговых связей и постепенном расширении присутствия.

Исторически индийская косметика входила на российский рынок через базовый сегмент натурального ухода. Один из самых показательных примеров — Himalaya Herbals, бренд, пришедший в Россию в 2007 году.

Таким образом, индийская косметика в России находится на переходном этапе: от нишевого присутствия и ограниченного ассортимента к формированию устойчивого сегмента с собственными брендами, растущими поставками и потенциалом масштабирования на фоне общего интереса к натуральному и функциональному уходу.

Технологии и новые сегменты

Ритейл-ландшафт Индии в 2026 году определяется жесткой конкуренцией маркетплейса Nykaa и платформы Tira (Reliance Retail). Рохит Джайсвал подчеркивает, что успех на этом поле сегодня зависит от дистрибуции и модели D2C (Direct-to-Consumer — «прямой доступ к потребителю»). «Основной успех крупных брендов выше массмаркета связан с огромными инвестициями в маркетинг. В Индии сейчас этап изменения потребительского поведения, который со временем приблизит рынок к западным стандартам»,— отмечает он.

Этот сдвиг подпитывается интересом к K-beauty, который Рохит называет рынком «волшебных ингредиентов». Чтобы конкурировать с «корейским чудом», индийские ритейлеры внедряют технологии дополненной реальности: ИИ-зеркала для подбора макияжа и системы виртуальной примерки ароматов в магазинах Tira. Развитие систем экспресс-доставки за 15–20 минут (Zepto, Blinkit) также изменило структуру потребления, увеличив импульсивные покупки в массмаркете на 39%.

Параллельно происходит бум сегмента мужского груминга. По данным IBEF, индийский рынок мужской косметики к 2033 году достигнет $4,3 млрд. Мужчины все чаще выбирают специализированный уход за кожей и бородой, причем более 35% продаж в этом сегменте приходится на онлайн-каналы, что открывает новые возможности для технологичных D2C-брендов.

Экспортные перспективы

Индийская бьюти-индустрия трансформировалась из источника экзотических ингредиентов в высокотехнологичный глобальный хаб. Страна успешно монетизирует свою «мягкую силу» — аюрведу, подкрепляя ее современными научными исследованиями и стандартами качества. Кейс Forest Essentials показывает, как локальный бренд может диктовать правила игры в портфеле мирового конгломерата, сохраняя культурную идентичность.

Для международного бизнеса, включая российский, Индия сегодня интересна в двух ипостасях: как огромный рынок сбыта с быстро растущим средним классом и как поставщик интеллектуальных формул и кастомизированного сырья. Синергия древних традиций и мощного химического производства создает уникальный продукт, который конкурирует на мировом рынке уже не только ценой, но и операционной эффективностью. В условиях, когда традиция получила научное обоснование и мощную цифровую платформу для дистрибуции, индийские бренды становятся полноценными участниками глобальной бьюти-отрасли, определяя тренды на годы вперед.

Дарья Ермонская