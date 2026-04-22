Невидимая броня

Выяснили, как кремы от загара переехали из пляжной косметички в ежедневную и почему новые формулы играют в этом важную роль.

Согласно отчету Global Market Insights Inc., мировой рынок солнцезащитной косметики в 2024 году оценивался в $13,4 млрд, а к 2034-му должен достигнуть $20,4 млрд. Основные причины — осведомленность о фотостарении и вполне реальные истории о том, как кожа теряет упругость под активным солнцем. Российский рынок демонстрирует ту же тенденцию. По данным одного из крупнейших бьюти-ритейлеров, «Золотого яблока», продажи солнцезащитной косметики в 2025 году выросли на 35%. Ею пользуется почти две трети россиян, однако лишь 8% делают это ежедневно — остальные либо в ясную погоду, либо только в отпуске. Категория растет, но не за счет регулярного применения, а благодаря широте охвата: люди понимают, что солнцезащита нужна, однако используют ее от случая к случаю. Ключевая причина — текстура. Липкость, жирный блеск, белые разводы — каждый третий покупатель менял бренд только из-за подобных проявлений на коже.

Очевидно, рынок созрел для формата невидимой защиты. Поэтому выглядят логичными две новинки от Institut Esthederm, бренда, который основал фармацевт и клеточный биолог Жан-Ноэль Торель. Изучая механизмы старения кожи, господин Торель разработал и запатентовал составы, делающие солнцезащиту более эффективной. Новинки получили текстуру флюида: ультралегкие, с сухим финишем и без липкой пленки, что особенно важно сегодня, когда удобство перестало быть бонусом — теперь это главный запрос наравне с эффективной защитой от солнца. Как отмечает эксперт компании «Наос» Игорь Патрин, в клинической практике именно текстура чаще всего определяет, будут ли средством пользоваться в нужном объеме и с нужной частотой.

Солнцезащитный флюид Adaptasun построен на одноименной технологии. Ее суть — синхронизация защиты: ограничение вредного излучения, нейтрализация последствий и адаптация кожи к солнцу. Загар рассматривается не как побочный эффект, а как естественный защитный механизм. Меланин — природный фильтр, и состав солнцезащитного флюида поддерживает его выработку. По данным компании, через 21 день использования кожа адаптируется к солнцу и выглядит сияющей, а загар становится более равномерным и стойким.

Солнцезащитный флюид Photo Reverse SPF50+ нацелен на работу с гиперпигментацией. Состав предотвращает появление новых темных пятен и осветляет уже существующие, а пептид Hexapeptide-2 отвечает за равномерное распределение загара. Клинически доказано: видимость пигментации снижается на 23% уже через 56 дней, тон лица заметно выравнивается.

К важности солнцезащиты привлекают внимание и те, для кого лицо — рабочий инструмент. Наталья Водянова не в одном интервью подчеркивала, что использует такую косметику каждый день, независимо от погоды. Николь Кидман и Энн Хэтауэй тоже берегут свою аристократическую бледность и не выходят на улицу без крема с фактором 50 или хотя бы 30+. Хью Джекман, перенесший рак кожи, регулярно напоминает о важности такого подхода.

Солнцезащита перестала быть компромиссом между здоровьем и комфортом. Новинки Institut Esthederm легко вписать в ежедневный уход, чтобы позаботиться о себе без лишних усилий.