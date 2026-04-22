В поисках вау-эффекта

Ежедневно у ритейлеров, в меню салонов красоты и клиник, в публикациях СМИ и постах в соцсетях появляются десятки новых бьюти-средств, гаджетов и процедур, обещающих вечную молодость и красоту. О том, что действительно работает, обеспечивая реальный результат и видимый эффект, мы расспросили лидеров мнений — блогеров, чья аудитория насчитывает от сотен тысяч до миллионов подписчиков и к чьим рекомендациям активно прислушиваются.

Надежда Стрелец, журналист

— Я реалист и скептически отношусь к бьюти-советам звезд, которые делают операции, но рассказывают аудитории про чудодейственный эффект народной медицины. С реальными возрастными изменениями эффективнее хирургии нет ничего. А качество кожи сегодня косметологи предлагают поддерживать с помощью новомодного препарата Plinest на основе полинуклеотидов. Я пробовала — эффект скорее субъективный. Но все, что не вредит, я одобряю. А в паре с коллагеном — вполне рабочая схема.

Оксана Пономарева, фешн-блогер, креативный консультант, автор блога Oksana Rim

— Что касается лица, я мало что делала, так как у меня розацеа, и я его особо не трогаю. Пробовала BBL и ставила нити, осталась довольна.

Из того, что вызывает восторг,— новые (для меня) щипцы-плойка для волос GHD с тремя цилиндрами. Все, что пробовала ранее, не сравнится: удобно захватываются волосы, и мгновенно получаются классные крупные волны.

Недавно показывала в своем блоге карандаши Charlotte Tilburry Lip Cheat для объема губ. Я называю их «средство для ленивых»: все за вас сделала Шарлотта, создав идеальные дуэты для визуального увеличения губ. Всегда под рукой маски из натуральных водорослей — обеспечивают мгновенный лифтинг и успокаивающий охлаждающий эффект. Нравится также их яркий аромат моря, это и ароматерапия в том числе.

Но основа всего — буду банальной — нормальные питание и сон.

Аида Гарунова, бьюти-блогер Moya Devo4ka, основательница бренда The Club

— Из недавнего, что впечатлило,— это термотушь Sunnola. Вообще, советовать тушь, как и советовать тональный крем, сложно: тут все очень индивидуально. Но тут я готова сделать исключение. Она супер: разделяет ресницы, дает хороший изгиб. Не осыпается, не отпечатывается, не течет, смывается теплой водой.

И еще из стоящего отмечу маску для волос Embrace. Делает все, что должна делать работающая восстанавливающая питательная маска для волос.

А если говорить о серьезных процедурах, я увидела хороший эффект от RF-лифтинга (я делала Morpheus в клинике Dermavi у Мадины Магомедовой) и BBL. Итог: гладкая, плотная, сияющая кожа.

Александр Рогов, телеведущий, стилист, дизайнер

— Я вижу эффект от аппаратных процедур. Для тела мне особенно нравится Emsculpt. Разогреваются мышцы, повышается температура жировой ткани, разрушая ненужные клетки. И плюс вызываются мышечные сокращения на максимальном уровне. Но это работает исключительно с базой в виде спорта три раза в неделю и правильного сбалансированного питания.

Из инъекционных процедур для лица мне лично результат дают полимолочная кислота и полинуклеотиды, PDRN. Все это я делаю много лет у Алены Саромыцкой в клинике Professional.

Еще пробую пептиды в виде аэрозоля в нос. Обещают поддержку процессов омоложения, иммунитета и чего только не — мне нравится.

Мадонна Мур, журналист

— Я вижу вау-эффект от GLED-маски Bork. Воздействие световых волн разных цветов и микротоков позволяет срочно «собрать лицо» и получить здоровый цвет.

Я регулярно делаю массаж лица в салоне и вижу результат: например, в виде разгладившегося очень глубокого залома на лбу. Отмечу и аппарат Volnewmer. Я увидела эффект суперподтянутой кожи сразу после процедуры. Далее кожа еще больше уплотнится, и лифтинг будет более выраженным.

Подготовила Лилит Арутюнян