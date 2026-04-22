Горячо-холодно

Первое, с чем ассоциируется слово «плампер»,— жжение и дискомфорт. Однако формулы существенно изменились, и сейчас рынок предлагает средства увеличения объема губ, не вызывающие раздражения.

Фото: d'Alba

По данным Future Market Report, рынок косметики для губ в 2024 году составлял $14,5 млрд, при этом блески с эффектом объема оценили в $899,4 млн. По прогнозам, к 2032 году сумма достигнет $1,47 млрд. Неудивительно, что производители охотно заходят в данный сегмент. Так, премиальный бренд косметики d’Alba в 2025 году выпустил линию блесков-пламперов Plumping Lip Glow Mood Volumizer. Косметические средства вызвали ажиотаж — все было распродано буквально в течение нескольких недель. Екатерина Анчикова, врач-косметолог, объясняет: «За последние пять лет рынок косметики для губ пережил тихую революцию. Пламперы давно перестали быть агрессивными и перечными — они превратились в многофункциональные средства». Старые формулы работали за счет экстрактов, которые вызывают жжение и покраснение, таких как никотинат, корица или мята. В своих пламперах d’Alba придумали заменить их на ментол, и вместо неприятных ощущений на губах остается только легкий холодок. Кроме того, в формулу Plumping Lip Glow Mood Volumizer добавили низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и пептиды: гладкие, увлажненные губы всегда выглядят объемнее.

Разумеется, подчеркивает Екатерина, это средство временного действия, и ни один накопительный эффект не сравнится с филлером. Однако многие потребители, начиная со звезд, все чаще отказываются от косметологических вмешательств и благодарят пламперы. Так, главные по улучшайзингу, сестры Кардашьян, уверенно демонстрируют эту тенденцию: Кайли Дженнер удалила филлер еще в 2024 году, а Кендалл уверяет, что вообще ничего не делала с губами и секрет — в грамотно подобранной декоративной косметике.

При этом плампер работает глубже классического блеска для губ. Помимо придания оттенка и увлажнения он разглаживает рельеф и стимулирует микроциркуляцию. Текстура у d’Alba плотнее, чем у блесков, но липкость минимальная: разговаривать, есть и пить комфортно. Стойкость, с которой средство продержится на губах — три-четыре часа, в течение которых будет приятное ощущение увлажненных, мягких губ. Но после еды макияж нужно будет обновить.

Такой подход вписывается в глобальный тренд скинификации макияжа (англ. skinification of makeup) — потребителю нужны декоративные средства, ухаживающие за кожей. В январе Lovinah Longevity Lab опубликовала опрос-исследование: 73% потребителей ищут активные ухаживающие ингредиенты в продуктах для губ, а частота поискового запроса «пептидный бальзам для губ» выросла на 203%.

Дополнительный приятный холодок при нанесении Plumping Lip Glow Mood Volumizer придает скошенный металлический аппликатор. Екатерина Анчикова приводит еще два аргумента: гигиеничность — аппликатор можно промывать, продукт не впитывается, бактерии не копятся — и точная дозировка — аппликатор набирает нужное количество и равномерно распределяет продукт, поэтому накраситься можно одним движением, не глядя в зеркало.

Pinterest среди главных бьюти-трендов 2026 года назвал Gimme Gummy: желейные текстуры, глянец, «съедобность». Запрос на Jelly Blush вырос на 130%, на Jelly Candy Aesthetic — на 100%. Плампер d’Alba уверенно воплощает этот тренд: губы выглядят сочными и натурально увлажненными, но при этом не липкими.

Оттенок тоже выбран не случайно. Первыми бренд запустил полупрозрачный плампер Feeble Pink и две версии розового: Posh Rose (теплый розово-коралловый) и Petal Rose (оттенок спелой сливы с холодным подтоном). Однако, по данным опроса d’Alba, 67% женщин хотят эффект «свои губы, только лучше». Новинка в красном оттенке Ruby Rose (сочный красный цвет с прохладным подтоном) отвечает этому запросу. Хотя название отсылает к рубину, цвет не ярко-алый, а легкий и достаточно нейтральный, чтобы подойти и блондинкам, и брюнеткам.

В общем, сегодня совершенно очевидно: категория пламперов останется одной из самых горячих — теперь уже не в буквальном смысле — в ближайшие несколько лет. Объем больше не требует боли.