ФМБА сообщило о снижении до 0,1% показателя летальности ранений на СВО

Показатели летальности ранений в зоне российской военной операции на Украине удалось снизить до 0,1%. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает газета «Ведомости».

Вероника Скворцова заявила, что достичь такого показателя удалось благодаря приближению высокотехнологичной медицинской помощи к линии боевого соприкосновения и работе пяти сводных медицинских отрядов в Курской области, Мариуполе, Донецке, Энергодаре и Красноперекопске.

ФМБА разработало лиофилизированную (сухую) плазму, которая разводится за две минуты, противоожоговые накладки и линейку хитозановых бинтов «Гемостоп», способных остановить крупные артериальные и венозные кровотечения. Кроме того, агентство создало тканеинженерный скаффолд — продукт из биодеградируемого материала с антибиотиками, противовоспалительными и кровоостанавливающими препаратами.

Агентство совместно с фондом «Защитники Отечества» и «Ростехом» открыло первый комплексный протезно-реабилитационный центр, пациентами которого стали более 5 тыс. ветеранов военной операции. Примерно у трети из них ампутированы конечности. По словам госпожи Скворцовой, центр сочетает все компоненты реабилитации: медицинской, психологической, социальной, адаптивной физкультуры, спорта, профессиональной ориентации и обучения новым профессиям.