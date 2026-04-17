Мошенники заставили жителя Рязани поджечь офис

Житель Рязани поджег офисное помещение на ул. Дзержинского. По предварительной информации, мужчина действовал под влиянием мошенников. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram.

Как рассказал глава региона, пострадавших и серьезных повреждений нет. Огонь быстро потушили. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, сейчас проводится проверка. О том, какая организация занимала офисные помещения, не сообщается.

«Ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо действия»,— напомнил Павел Малков.

