Слагаемые успеха

Межсезонье в индустрии красоты — это традиционно время переосмысления ухода, эстетики и личного стиля. Руководители бьюти-брендов и компаний рассказали «Стиль.Beauty» о запуске новых направлений и о том, что остается за рамками бизнеса.

Аксинья Панченко

Основательница компании AKS Concept Studio, развивающей марку Rouge Bunny Rouge в России:

— Главная новость весны для нас — ребрендинг и возвращение на российский рынок косметической марки Rouge Bunny Rouge. Наша команда кропотливо работала два года над полным переосмыслением философии бренда, особое внимание уделила качеству продуктов. Полагаем, мы создали уникальное предложение: в марке сочетаются декоративная линейка, парфюмерия, яркие аксессуары и арт-объект Idol. Не у каждого бренда есть свой символ в виде статуэтки, не правда ли?

Аксинья Панченко, основательница компании AKS Concept Studio, развивающей марку Rouge Bunny Rouge в России

Мы запустили с самым сильным игроком на рынке РФ — «Золотым яблоком» — три точки в Москве и две в Питере, дополнительно интернет-магазин ритейлера. А также нас представляют самые сильные игроки независимой розницы. Благодаря ребрендингу у марки сейчас время подъема: в скором времени бренд выйдет в страны СНГ и в Европу. Для моей команды это прекрасный промежуточный результат, но самое интересное впереди. В планах у нас — пополнение матрицы новыми яркими запусками!

Если говорить о личных увлечениях, то все мои хобби способствуют работе. Я страстный коллекционер винтажных флаконов духов и фарфора ЛФЗ. За каждым произведением стоят время, люди, история. Потрясающий источник вдохновения! Еще я открыла для себя игру на фортепиано. Мои маленькие дочки вдохновили брать уроки музыки вместе с ними. Музыка творит чудеса! Помогает справиться со стрессом и настраивает на позитивный лад.

Оксана Темирбекова

Основательница биотехнологической компании YamaYami:

— Для меня эта весна в первую очередь про работу и развитие продукта. Все свое время я сейчас посвящаю разработкам, которые мы осуществляем в компании,— это и электронные гидрогелевые патч-маски, и пластыри для заживления ран. Я постоянно думаю о том, как сделать их эффективнее и удобнее.

Оксана Темирбекова, основательница биотехнологической компании YamaYami

Мы всегда исходили из того, что важна не только формула, но и способ доставки компонентов, и биоэлектрическое воздействие. В этом направлении мы и двигаемся. Один из результатов — патч E-Patch Edem Pro для работы с отечностью. Для нас это был довольно серьезный вызов — перевести профессиональное средство в домашний формат.

Сейчас у нас несколько направлений. Мы готовим продукт для восстановления после эстетических процедур, а также завершили разработку пластырей для заживления ран, в том числе сложных.

И за всем этим, честно говоря, стоит довольно непростой личный период. Я вложила в проект практически все свои средства и силы и сейчас нахожусь в ситуации, близкой к границе,— продолжаю инвестировать в продукт, несмотря на риски. Но у меня нет ощущения, что это напрасно. Я верю в то, что мы делаем, и, наверное, именно это дает возможность двигаться дальше.

Евгения Деллос

Владелица центра косметологии и эстетики «Посольство красоты» (холдинг Maison Dellos):

— Для нас эта весна особенная — «Посольству красоты» исполняется 30 лет. Многие из наших гостей ходят к нам с самого открытия — и это, на мой взгляд, главный показатель.

Евгения Деллос, владелица центра косметологии и эстетики «Посольство красоты» (холдинг Maison Dellos)

Мы продолжаем придерживаться интегративного подхода — сочетать разные методы и смотреть на задачи шире. К весенне-летнему сезону мы подготовили новые программы для лица на основе швейцарской фитокосметики Cholley, а также комбинированные протоколы с LDM-терапией.

Отдельное направление, которое сейчас для меня важно,— это обучение. Мы начинаем систематизировать наши авторские протоколы и делать их доступными для специалистов.

Если говорить про личное ощущение весны, то для меня оно всегда связано с Пасхой. Это мой любимый праздник, и каждый год в это время происходит какое-то оживление — как будто все снова начинает двигаться: возвращаются проекты, открываются террасы, планируются свадьбы.

У нас есть и своя традиция — к Пасхе обновлять экспозицию в галерее «Турандот Антик». В нынешнем году, например, мы показали гостям две большие вазы XIX века из лазурита с золоченой бронзой. Для меня это всегда очень живой процесс — когда находишь редкие вещи и понимаешь, что они точно окажутся в нужное время в нужном месте.

Ирина Кутьина

Основательница и управляющий партнер сети фитнес-клубов Encore Fitness:

— До конца весны в нашем клубе «Encore Fitness Ходынка» откроются новые дополнительные пространства. Мы расширим тренажерный зал, откроем новую студию групповых программ, студию сайкла с большим медиаэкраном и новые просторные VIP-раздевалки. Помимо фитнес-пространств появится большой спа-комплекс с широким спектром бьюти- и велнес-процедур, банный сьют с полноценными программами парения на любой вкус.

Ирина Кутьина, основательница и управляющий партнер сети фитнес-клубов Encore Fitness

Философия наших клубов строится на концепции longevity (долголетия), мы подходим к вопросам здоровья, эстетики и красоты на более глубинном уровне, поэтому всегда уделяем особое внимание восстановлению и биохакингу. В спа-салоне помимо привычных процедур, связанных с эстетикой лица и тела, парикмахерским и ногтевым сервисом, появятся врачебная косметология, IV-терапия, или, как ее еще называют, инфузионная терапия, антивозрастное направление Prevent Age и биохакинг-криокамера, дыхательная терапия и гипоксические тренировки.

Из сбывшихся рабочих планов могу выделить недавнее посещение вместе с командой топ-менеджеров Encore Fitness международной выставки фитнеса, велнеса и здорового образа жизни FIBO 2026 в Кельне. Для нас это была отличная возможность побыть в эпицентре индустрии, пообщаться напрямую с поставщиками, изучить новинки оборудования и обменяться опытом с зарубежными коллегами.

В моих личных планах — открытие сезона outdoor-тренировок. Для меня это идеальное сочетание активности, приятного времяпрепровождения с семьей и отдыха. В моем графике в теплый период всегда сапы, велосипеды и пешие прогулки.

Подготовили: Ирина Кириенко, Тома Архангельская