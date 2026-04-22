Легкая роскошь

Секретные ингредиенты этой весны

Тонкие ноты и легкие текстуры косметических новинок нынешней весны настраивают на беззаботный, уже почти отпускной лад: сейчас не принято носить популярный зимой тяжелый терпкий уд, шлейфовые классические восточные ароматы или плотные тональные кремы. Смотрите, что придумали парфюмеры: во флаконах спрятаны едва уловимый мускус, эфемерные цветочные композиции и немного специй — пропорции ароматов отмерены ровно так, чтобы привычные ноты сыграли по-новому. Вышло и несколько легчайших сывороток — все они (с золотом, коллагеном или модными экзосомами) пробуждают и восстанавливают кожу, добавляя ей сияния. Весна!

Парфюмерная вода для мужчин и женщин Decision, Amouage

Фото: Amouage

Сыворотка-бустер с экзосомами и витамином С Exo Booster, Dr Sebagh

Фото: Dr Sebagh

Парфюмерная вода для мужчин и женщин Fiery Amber, Costume National

Фото: Costume National

Фен-мультистайлер для волос с функцией ионизации и тремя магнитными насадками YUTO+, WAU

Фото: WAU

Сыворотка, объединяющая уход за кожей и свойства декоративной косметики для создания эффекта сияющей, увлажненной кожи Brightening CC Serum, By Terry

Фото: By Terry

Сыворотка «Розельян» для чувствительной кожи, склонной к покраснению, куперозу и розацеа, «Урьяж»

Фото: Uriage

Парфюмерная вода Cacao &amp; Fleur d’Oranger, 100BON

Фото: 100BON

Парфюмерная вода для мужчин и женщин Gong, Flora&amp;iuml;ku

Фото: Floraiku

Омолаживающая сыворотка с коллагеном Golden Beauty Face Serum, Christian Breton

Фото: Christian Breton

Подготовила Ирина Кириенко

