Легкая роскошь
Секретные ингредиенты этой весны
Тонкие ноты и легкие текстуры косметических новинок нынешней весны настраивают на беззаботный, уже почти отпускной лад: сейчас не принято носить популярный зимой тяжелый терпкий уд, шлейфовые классические восточные ароматы или плотные тональные кремы. Смотрите, что придумали парфюмеры: во флаконах спрятаны едва уловимый мускус, эфемерные цветочные композиции и немного специй — пропорции ароматов отмерены ровно так, чтобы привычные ноты сыграли по-новому. Вышло и несколько легчайших сывороток — все они (с золотом, коллагеном или модными экзосомами) пробуждают и восстанавливают кожу, добавляя ей сияния. Весна!
