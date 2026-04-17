Politico узнала о компромиссах Трампа ради сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов пойти на дополнительные компромиссы в переговорах с Ираном, чтобы поскорее завершить военный конфликт. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из стран Персидского залива.

Источник издания отмечает, что Дональд Трамп «серьезно настроен на диалог». Однако иранская сторона пока не готова предоставить условия, которые позволили бы американскому президенту выгодно для себя завершить боевые действия.

По данным Politico, усилия Дональда Трампа по прекращению огня между Израилем и Ливаном были направлены на устранение факторов, способных сорвать будущую сделку с Ираном. Подталкивая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к приостановке ударов по Ливану, господин Трамп устранил одно из главных препятствий на пути к соглашению.

Собеседники Politico считают, что стремление американского президента завершить конфликт будет определяющим фактором в его будущей политике по Ирану.

С 8 апреля между США с Израилем и Ираном действует двухнедельное перемирие. За это время, по задумке Дональда Трампа, стороны должны прийти к оформлению мирной сделки. При этом переговоры делегаций США и Ирана в Пакистане 11 апреля прошли неудачно. После этого господин Трамп неоднократно говорил, что готов возобновить боевые действия. Также на встрече не решился вопрос судоходства в Ормузском проливе. США начали блокаду иранских судов и, по данным Центрального командования американских ВС, полностью остановили морскую торговлю республики. Иранские агентства, напротив, пишут об успешном проходе судов по этому маршруту.