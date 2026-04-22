Новости
Бренд витаминов и БАДов из ОАЭ UESUPPS выпускает линейку витаминно-минеральных комплексов для подростков —Ultra Energy Teen Boy и Ultra Energy Teen Girl. Традиционно рынок БАДов предлагает либо витамины для детей младшего возраста, либо «взрослые» формулы. Это первый продукт, созданный с учетом специфических физиологических и гормональных изменений подрастающего поколения — его можно применять с 11 лет. Ключевое преимущество новинки — форма выпуска. В отличие от традиционных таблеток комплекс представлен в виде софтгелей — мягких желатиновых капсул. Такая форма обеспечивает высокую биодоступность активных компонентов (жирорастворимые витамины лучше усваиваются в масляной основе) и не вызывает раздражения в желудочно-кишечном тракте.
Специалисты клиники эстетической медицины «Клазко» разработали авторский протокол подготовки и восстановления кожи, направленный на повышение эффективности процедуры монополярного RF-лифтинга Oligio. Протокол основан на современных представлениях о физиологии кожи и сочетает этапы предварительной подготовки и последующей стимуляции тканей. Ключевой является биоревитализация, которая выполняется примерно за две недели до процедуры. Второй этап — собственно монополярный RF-лифтинг Oligio, а третий — коллагенотерапия, которая проводится через две-четыре недели, для усиления и пролонгации результата. Оптимально использовать такие препараты, как Linerase или Collost micro,— на фоне уже запущенной коллагеностимуляции они эффективно встраиваются в дерму. Увлажненная кожа обладает лучшими показателями электропроводности и теплопроводности, что напрямую влияет на ход процедуры: во время воздействия аппарата Oligio энергия распределяется более равномерно. Он работает с учетом импедансометрии — считывает сопротивление тканей и автоматически подбирает оптимальный импульс. Благодаря этому радиочастотная энергия точно проникает в нужные слои дермы, обеспечивая эффективность и безопасность воздействия на ткани.
Фото: «Клазко»
Французская косметическая компания Clarins выпустила для макияжа глаз новинки, которые обладают еще и ухаживающими свойствами: объемная тушь для ресниц Clarins Wonder Perfect 5D Mascara с гиалуроновой кислотой и пантенолом, а также два средства для оформления бровей — карандаш и фиксирующий гель в прозрачном и тонирующем вариантах.
Речные круизы — это не только живописные пейзажи, захватывающая атмосфера путешествия и приятное времяпрепровождение, но и новые знания, и новые подходы к здоровью. Компания «Водоходъ» разработала несколько вариантов познавательных тематических путешествий: энокруизы с дегустациями от профессиональных сомелье, увлекательные лектории с участием интересных профессиональных спикеров, специальные детские круизы для запоминающегося отдыха всей семьей. Главная новинка ожидается в июле 2026 года — ретрит-круиз выходного дня, где помимо отдыха на воде гостей ждут гвоздестояние, гонг-медитации, йога, творческие сессии нейроарта и концерты живой музыки. Это программа, полностью отвечающая тренду на физическую и ментальную перезагрузку. «Водоходъ» объединяет людей с общими интересами, делая отдых познавательным, а впечатления — неповторимыми. Важно выбрать путешествие, отвечающее вашим увлечениям,— компания предлагает более 1,5 тыс. круизов с отправлением из 27 городов России.
Один из самых востребованных ароматов коллекции известного парфюмерного дома из Великобритании Clive Christian — духи 150 Anniversary Collection Contemporary. Они олицетворяют богатое наследие и престиж бренда. Contemporary создавались как эталон элегантности: свежесть герани и фиалки переплетается здесь с сочной сладостью лесных ягод и теплыми нотами мускатного ореха, черного перца и благородного кедра. Легкие акценты мускуса и землистого мха завершают композицию.
Фото: Clive Christian
Новая технология CoreSculpt поможет быстрее прийти в форму перед сезоном отпусков. Высокосфокусированная функциональная электромагнитная стимуляция работает на комплексный результат: борется с проявлениями целлюлита, укрепляет и стимулирует глубокие мышечные структуры, подтягивает ягодичные мышцы, скульптурирует и тонизирует тело, улучшает метаболизм и общее самочувствие, запускает восстановительные процессы в тканях, снимает спастические боли. Впечатляющие результаты достигаются благодаря тому, что всего за один сеанс аппарат обеспечивает до 45 тыс. мышечных сокращений, что является эквивалентом интенсивной тренировки.
Центр здоровья и красоты «Белый сад» на Зубовском бульваре предлагает инновационную процедуру — фотодинамическую терапию для здоровья и красоты кожи Revixan. Технология основана на сочетании работы фотосенсибилизирующего геля и световых волн. При активации геля излучением запускаются процессы образования активных форм кислорода, которые избирательно воздействуют на поврежденные клетки кожи. Методика применяется в эстетической косметологии, в дерматологии и трихологии, а также включается в стандартные протоколы для омоложения кожи и ускорения регенерации.
Голландский премиальный бренд косметики для волос Keune представил новое поколение средств ухода — линию Care, объединившую разные продукты, от шампуней до несмываемых сывороток и кремов, все — с новыми составами, деликатными ароматами и в новом дизайне, навеянном историческим аптечным наследием бренда. Каждое средство (а их более 40, от пилингов и сывороток до масок и кондиционеров-спреев) создано для максимальной сочетаемости с другими. Абсолютная премьера линии Care — новый комплекс Long & Strong («Длина и сила») из четырех средств: шампунь, кондиционер, сыворотка для кожи головы и несмываемый крем для упругости и мягкости волос.
Фото: Keune
В линейке Sexy Silky Concealer российского косметического бренда Romanovamakeup появился предназначенный для очень светлой кожи новый оттенок — Super Light с деликатным розовым подтоном. Консилер корректирует темные круги под глазами, устраняет покраснения, пигментацию и выравнивает тон кожи. Кремовая текстура обеспечивает комфортное покрытие и формирует ровный, естественный результат без заметных границ нанесения. Формула не пересушивает тонкую кожу вокруг глаз и не подчеркивает морщины. Ольга Романова, создательница бренда, рекомендует наносить средство подушечками пальцев, распределяя его легкими вбивающими движениями, или использовать кисть S5.
Фото: Romanovamakeup