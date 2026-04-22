Бренд витаминов и БАДов из ОАЭ UESUPPS выпускает линейку витаминно-минеральных комплексов для подростков —Ultra Energy Teen Boy и Ultra Energy Teen Girl. Традиционно рынок БАДов предлагает либо витамины для детей младшего возраста, либо «взрослые» формулы. Это первый продукт, созданный с учетом специфических физиологических и гормональных изменений подрастающего поколения — его можно применять с 11 лет. Ключевое преимущество новинки — форма выпуска. В отличие от традиционных таблеток комплекс представлен в виде софтгелей — мягких желатиновых капсул. Такая форма обеспечивает высокую биодоступность активных компонентов (жирорастворимые витамины лучше усваиваются в масляной основе) и не вызывает раздражения в желудочно-кишечном тракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: UESUPPS Фото: UESUPPS Следующая фотография 1 / 2 Фото: UESUPPS Фото: UESUPPS

Специалисты клиники эстетической медицины «Клазко» разработали авторский протокол подготовки и восстановления кожи, направленный на повышение эффективности процедуры монополярного RF-лифтинга Oligio. Протокол основан на современных представлениях о физиологии кожи и сочетает этапы предварительной подготовки и последующей стимуляции тканей. Ключевой является биоревитализация, которая выполняется примерно за две недели до процедуры. Второй этап — собственно монополярный RF-лифтинг Oligio, а третий — коллагенотерапия, которая проводится через две-четыре недели, для усиления и пролонгации результата. Оптимально использовать такие препараты, как Linerase или Collost micro,— на фоне уже запущенной коллагеностимуляции они эффективно встраиваются в дерму. Увлажненная кожа обладает лучшими показателями электропроводности и теплопроводности, что напрямую влияет на ход процедуры: во время воздействия аппарата Oligio энергия распределяется более равномерно. Он работает с учетом импедансометрии — считывает сопротивление тканей и автоматически подбирает оптимальный импульс. Благодаря этому радиочастотная энергия точно проникает в нужные слои дермы, обеспечивая эффективность и безопасность воздействия на ткани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Клазко» Фото: «Клазко»

Французская косметическая компания Clarins выпустила для макияжа глаз новинки, которые обладают еще и ухаживающими свойствами: объемная тушь для ресниц Clarins Wonder Perfect 5D Mascara с гиалуроновой кислотой и пантенолом, а также два средства для оформления бровей — карандаш и фиксирующий гель в прозрачном и тонирующем вариантах.

Речные круизы — это не только живописные пейзажи, захватывающая атмосфера путешествия и приятное времяпрепровождение, но и новые знания, и новые подходы к здоровью. Компания «Водоходъ» разработала несколько вариантов познавательных тематических путешествий: энокруизы с дегустациями от профессиональных сомелье, увлекательные лектории с участием интересных профессиональных спикеров, специальные детские круизы для запоминающегося отдыха всей семьей. Главная новинка ожидается в июле 2026 года — ретрит-круиз выходного дня, где помимо отдыха на воде гостей ждут гвоздестояние, гонг-медитации, йога, творческие сессии нейроарта и концерты живой музыки. Это программа, полностью отвечающая тренду на физическую и ментальную перезагрузку. «Водоходъ» объединяет людей с общими интересами, делая отдых познавательным, а впечатления — неповторимыми. Важно выбрать путешествие, отвечающее вашим увлечениям,— компания предлагает более 1,5 тыс. круизов с отправлением из 27 городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ»

Один из самых востребованных ароматов коллекции известного парфюмерного дома из Великобритании Clive Christian — духи 150 Anniversary Collection Contemporary. Они олицетворяют богатое наследие и престиж бренда. Contemporary создавались как эталон элегантности: свежесть герани и фиалки переплетается здесь с сочной сладостью лесных ягод и теплыми нотами мускатного ореха, черного перца и благородного кедра. Легкие акценты мускуса и землистого мха завершают композицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clive Christian Фото: Clive Christian

Новая технология CoreSculpt поможет быстрее прийти в форму перед сезоном отпусков. Высокосфокусированная функциональная электромагнитная стимуляция работает на комплексный результат: борется с проявлениями целлюлита, укрепляет и стимулирует глубокие мышечные структуры, подтягивает ягодичные мышцы, скульптурирует и тонизирует тело, улучшает метаболизм и общее самочувствие, запускает восстановительные процессы в тканях, снимает спастические боли. Впечатляющие результаты достигаются благодаря тому, что всего за один сеанс аппарат обеспечивает до 45 тыс. мышечных сокращений, что является эквивалентом интенсивной тренировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено Winmed Фото: предоставлено Winmed Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено Winmed Фото: предоставлено Winmed

Центр здоровья и красоты «Белый сад» на Зубовском бульваре предлагает инновационную процедуру — фотодинамическую терапию для здоровья и красоты кожи Revixan. Технология основана на сочетании работы фотосенсибилизирующего геля и световых волн. При активации геля излучением запускаются процессы образования активных форм кислорода, которые избирательно воздействуют на поврежденные клетки кожи. Методика применяется в эстетической косметологии, в дерматологии и трихологии, а также включается в стандартные протоколы для омоложения кожи и ускорения регенерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Белый сад» Фото: «Белый сад» Следующая фотография 1 / 2 Фото: «Белый сад» Фото: «Белый сад»

Голландский премиальный бренд косметики для волос Keune представил новое поколение средств ухода — линию Care, объединившую разные продукты, от шампуней до несмываемых сывороток и кремов, все — с новыми составами, деликатными ароматами и в новом дизайне, навеянном историческим аптечным наследием бренда. Каждое средство (а их более 40, от пилингов и сывороток до масок и кондиционеров-спреев) создано для максимальной сочетаемости с другими. Абсолютная премьера линии Care — новый комплекс Long & Strong («Длина и сила») из четырех средств: шампунь, кондиционер, сыворотка для кожи головы и несмываемый крем для упругости и мягкости волос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keune Фото: Keune

В линейке Sexy Silky Concealer российского косметического бренда Romanovamakeup появился предназначенный для очень светлой кожи новый оттенок — Super Light с деликатным розовым подтоном. Консилер корректирует темные круги под глазами, устраняет покраснения, пигментацию и выравнивает тон кожи. Кремовая текстура обеспечивает комфортное покрытие и формирует ровный, естественный результат без заметных границ нанесения. Формула не пересушивает тонкую кожу вокруг глаз и не подчеркивает морщины. Ольга Романова, создательница бренда, рекомендует наносить средство подушечками пальцев, распределяя его легкими вбивающими движениями, или использовать кисть S5.