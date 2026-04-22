Жизнь в розовом цвете
В разгар весны поговорим о пробуждении, красоте, новых надеждах — сезон к этому располагает. Так же, как и к очередному увлечению розовым и детским: на смену гламурным монстрам лабубу решительно пришли куклы-маскоты, которых теперь заводят косметические бренды, окрашивая свои талисманы в нежно-наивные оттенки. Парфюмеры поддержали тренд: не скупятся на ноты сладостей, ванили, карамели, белых цветов и помещают ароматы в розово-белые флаконы.
Редактор издания «Стиль.Beauty» Ирина Кириенко
Фото: из личного архива Ирины Кириенко
Словом, индустрия красоты осознанно отстраняется от всего, что несет негатив, и по возможности добавляет в нашу жизнь светлые краски — в прямом и переносном смысле. А этот номер «Стиль.Beauty» не только поможет определиться с выбором наиболее интересных актуальных духов и косметических средств (если еще не решили, с чем встречать лето), но и познакомит с мнениями спикеров, которых мы попросили прокомментировать самые волнующие бьюти-темы: насколько нас захватит искусственный интеллект, как стоматология продлевает молодость, почему мы снова смотрим в сторону Индии и что именно делают инфлюенсеры, чтобы выглядеть на миллион.