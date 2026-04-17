Все заявки на реконструкцию подстанции в аэропорту Омск-Федоровка отклонены

По итогам конкурса на выполнение реконструкции трансформаторной подстанции ВЛ-110 в аэропорту «Омск-Федоровка» комиссия отклонила все заявки участников. На аукцион заявились две компании. Согласно протоколу, причинами стали «непредставление информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствие информации и документов, а также несоответствие участников требованиям закупки».

В частности, отмечается, что в заявке участниками закупки не представлены документы, подтверждающие наличие у компаний требуемого опыта выполнения работ.

Конкурс 27 марта объявило главное управление контрактной системы Омской области, окончание приема заявок состоялось 13 апреля. Начальная цена контракта — 992,8 млн руб.

Согласно проектной документации, подрядчику необходимо выполнить инженерные изыскания, подготовить проект, получить положительное заключение государственной экспертизы, разработать рабочую документацию и выполнить реконструкцию трансформаторной подстанции. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2027 года.

Как писал «Ъ» в марте 2026 года, главное управление контрактной системы Омской области объявило о проведении двух конкурсов по выбору подрядчиков для выполнения инженерных изысканий и реконструкции недостроенных сетей водопровода, сбросного коллектора канализации и трансформаторной подстанции на территории строящегося аэропорта. Начальная стоимость контракта составляла 2,29 млрд руб. и 992 млн руб., по одному из них заключен договор.

Лолита Белова