В Ярославле начали наносить разметку на дорогах

В Ярославле стартовали работы по нанесению разметки на дорогах в связи с наступлением благоприятной погоды. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Работы стартуют на участке Московского проспекта от площади Богоявления до Московского вокзала. Нанесение разметки продлится до середины лета при наличии благоприятных погодных условий»,— рассказали в мэрии.

Власти попросили водителей быть внимательными на улицах города. «Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на нанесение разметки в 2026 году был заключен с тамбовским ООО «Стройкомплекс». Цена контракта — 85 млн руб. Работы выполняются по заявкам от заказчика, которым выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Алла Чижова