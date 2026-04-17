Мэрия Уфы возьмет в кредит у Т-Банка до 1,1 млрд рублей

Администрация Уфы и АО «Т-Банк» заключили шесть контрактов на открытие возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,1 млрд руб., сообщает радиостанция «BFM Уфа». По ее данным, город использует займы для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов.

Стоимость контрактов с банком составила 176 млн руб.

В последний раз город кредитовался у банков в октябре 2024 года, когда заключил с Промсвязьбанком контракты на займы с лимитом 1,25 млрд руб. Последний платеж с банком должен состояться в конце июне, до этого Уфа будет выплачивать ПСБ по 150 млн руб. в месяц.

По последним данным (на конец февраля), дефицит бюджета Уфы превышает 1,65 млрд руб. при годовом плане 516,4 млн руб. Общий объем обязательств муниципалитета превышает 8,36 млрд руб., 7,16 млрд из которых — долги перед минфином Башкирии.

В конце прошлого года за займами к Т-Банку обращалось правительство Башкирии, договорившееся об открытии трех линий на 4,5 млрд руб.

