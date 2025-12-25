Башкирия за месяц взяла у Т-Банка три кредита с общим лимитом в 4,5 млрд рублей

Министерство финансов Башкирии и АО «Т-Банк» 23 декабря заключили очередной контракт об открытии возобновляемой кредитной линии для частичного финансирования дефицита регионального бюджета и погашения долгов. По данным портала госзакупок, стороны за 266,5 млн руб. договорились о выдаче до 2,2 млрд руб. кредита. Деньги выдаются с плавающей процентной ставкой на 249 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это уже третий за последний месяц кредит, который минфин Башкирии берет у Т-Банка. 25 ноября стороны договорились о займе до 2,04 млрд руб., а спустя две недели — об еще одной кредитной линии с лимитом до 250 млн руб.

По состоянию на начало декабря объем госдолга Башкирии составлял 71,6 млрд руб., из которых на рыночные займы приходилось 2,04 млрд руб. Верхний предел обязательств республики на конец года определен в 90,1 млрд руб.

Идэль Гумеров