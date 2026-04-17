Транзит угля из Казахстана через Россию вырос в 1,5 раза в начале года

В январе-феврале 2026 года Казахстан увеличил транзитные перевозки угля через Россию до 2,2 млн т. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025-го, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus.

По данным Argus, основной рост транзита пришелся на поставки через порты Усть-Луга в Ленинградской области и Тамань в Краснодарском крае. Объем поставок через Усть-Лугу в январе-феврале вырос в 1,7 раза (до более чем 1 млн т), через Тамань — в 1,5 раза (до 880 тыс. т). Кроме того, отгрузки угля из Казахстана, который поставляется транзитом через Россию, происходят в портах Санкт-Петербург, Выборг (Ленобласть) и Вентспилс (Латвия).

Крупная часть транзитных объемов пришлась на энергетический уголь марки Д («длиннопламенный»). В 2026 году казахстанский уголь в основном поставляется на рынок стран Евросоюза. В январе на них пришлось 60% транзитных поставок, а крупнейший покупатель в ЕС — Польша. В январе 2026-го она увеличила закупки на 38% по сравнению с январем предыдущего года, до 400 тыс. т. Среди других покупателей казахстанского угля — Германия, Испания и Нидерланды.

Как отмечают «Ведомости», резкое увеличение транзита из Казахстана наблюдается вместе с низкой загрузкой угольных терминалов в портах юга и Северо-Запада России. Из обзора Argus следует, что в 2025 году экспортные отгрузки угля через порты Северо-Запада снизились на 22%, до 37,7 млн т. При этом отгрузки через порты юга выросли в том же году на четверть, до 19,8 млн т.