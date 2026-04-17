В Ярославле объявлены повторные торги по продаже здания камерного театра

В Ярославле вновь объявлены торги по продаже здания на улице Свердлова, 9, в котором ранее располагался частный камерный театр. Соответствующая информация опубликована на площадке «ГИС Торги».

Продаваемое здание является объектом культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 г., что накладывает на нового собственника обязанность по проведению восстановительных работ. Также продается земельный участок общей площадью 1,2 тыс. кв. м с видом разрешенного использования — для эксплуатации нежилого здания (культурный центр и видеозал). Начальная цена — 94,6 млн руб.

Впервые имущество было выставлено на продажу в феврале 2026 года. Однако назначенные на 17 апреля торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В этот день процедура была объявлена заново: теперь аукцион назначен на 16 июля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова Ярославский камерный театр вошел в состав государственного ТЮЗа и покинул здание на улице Свердлова, принадлежащее мэрии. Затем объект включили в план приватизации.

Алла Чижова