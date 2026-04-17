Восемь человек погибли при крушении вертолета в Индонезии

Все восемь человек, находившиеся на борту пропавшего в Индонезии вертолета, погибли при крушении в провинции Западный Калимантан. Об этом сообщили местные власти, передает агентство Reuters.

Среди погибших — шесть пассажиров и два члена экипажа, рассказал агентству представитель местной спасательной службы. Причины катастрофы на данный момент неизвестны.

Вертолет Airbus H130 выполнял внутренний рейс по Индонезии. Он взлетел утром 16 апреля, вскоре с ним пропала связь. Позже был зафиксирован аварийный сигнал. Сегодня в 3 км от точки потери связи с вертолетом были обнаружены обломки его хвостовой части. По словам главы индонезийской спасательной службы Мохаммада Шафии, они находились в густо заросшей лесом местности с крутым холмистым рельефом.