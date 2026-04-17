Право КРТ участка в Октябрьском районе Новосибирска продают за 153 млн рублей

В Новосибирске выставили на торги право заключения договора о комплексном развитии 60,5 тыс. кв. м земли в Октябрьском районе. Участок расположен в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато. Начальная цена лота составляет 153,8 млн руб., заявки на участие принимаются до 13 мая, аукцион запланирован на 15 мая. Соответствующее уведомление опубликовано на портале ГИС «Торги».

Как следует из лотовой документации, инвестор сможет построить на этой территории 204 тыс. кв. м жилой недвижимости. Победителю также предстоит возвести новый детский сад на 160 мест или реконструировать существующий с целью увеличения вместимости — со 115 до 275 мест, построить нежилые помещения для размещения участкового пункта полиции, обустроить автомобильную дорогу по ул. Стофато.

В документах также говорится, что застройщику необходимо будет снести признанные аварийными жилые многоквартирные дома по ул. Добролюбова (дома 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265), ул. Стофато (дома 14, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42), ул. Кошурникова (дома 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42). Проект КРТ должен быть реализован до 31 декабря 2034 года.

Лолита Белова