В Челябинске на салют в честь Дня Победы направят 3,5 млн рублей

Комитет по культуре Челябинска объявил аукцион на организацию праздничного фейерверка с музыкой в честь 9 мая. Начальная цена контракта составляет 5,1 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, фейерверк начнется в 22:00 и пройдет на набережной реки Миасс. Продолжительность салюта составит 12 мин. Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным и многоуровневым.

Подрядчика определят 27 апреля.

В прошлом году салют на 9 мая прошел в усеченном формате. Он должен был стартовать в 22 часа и продлиться 15 минут. Однако запуск салюта задержали почти на 50 минут. Длился фейерверк всего 6 мин. Администрация Челябинска принесла извинилась перед горожанами за этот инцидент. Глава города Алексей Лошкин заявил, что контракт с подрядчиком расторгнут, а фейерверк оплачивать не будут.

Ольга Воробьева