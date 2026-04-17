В правительстве Челябинской области назначили нового управляющего делами

Управляющим делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Евгений Яковлев. Постановление о назначении подписал глава региона Алексей Текслер. Евгений Яковлев до последнего момента занимал должность заместителя управляющего делами.

Предыдущий управляющий делами губернатора Роман Менжинский с июля 2025 года находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Фигурантами уголовного дела также стали бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов и экс-министр имущества области Эльдар Белоусов. По версии следствия, они через подконтрольного директора строительной компании с помощью фиктивных документов организовали возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора стоимостью более 50 млн руб.

Дмитрий Моргулес